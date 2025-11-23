¡Ö·ìÅüÃÍ¡×¡Ö¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¡×¤ò²¼¤²¤ë°Õ³°¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤È¤Ï¡©´¥Êª¤äÎäÅà¤ÇÄ¶´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¡ª
ºÇ¶á¡ÖÂè6¤Î±ÉÍÜÁÇ¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý¡£°ìÈÌÅª¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ªÄÌ¤¸¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë¡×Æ¯¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÄ´¤ò²þÁ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥½¨¤Ê±ÉÍÜÁÇ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¿©¤ÙÊª¤ò¡¢ËèÆü¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¥³¥Ä¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¡¡²¬ÅÄÌÀ»Ò¡Ë
2¼ïÎà¤¢¤ë¿©ÊªÁ¡°Ý
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ¯¤¤Ï¡©
¡¡¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡Ö¤ªÄÌ¤¸¤òÎÉ¤¯¤¹¤ë±ÉÍÜÁÇ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¼¤ó¡£
¡¡°ì¸ý¤Ë¿©ÊªÁ¡°Ý¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿å¤ËÍÏ¤±¤ë¡Ö¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤È¡¢¿å¤ËÍÏ¤±¤Ë¤¯¤¤¡ÖÉÔÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¿åÍÏÀ¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢·ìÅüÃÍ¤ä¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ëÃÍ¤ò²¼¤²¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥¨¥µ¤Ë¤â¤Ê¤êÌÈ±Ö¤ä±ê¾É¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÆ¯¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³¤Áô¡¢¥ª¥¯¥é¡¢Ç¼Æ¦¡¢ÂçÇþ¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÉÔÍÏÀ¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï¡¢Ä²¤ò»É·ã¤·¤ÆÊØÄÌ¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£ÌîºÚ¡¢¤¤Î¤³¡¢Æ¦¡¢»¨¹ò¡¢¥´¥Þ¤Ê¤É¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ãæ¹âÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È³èÆ°ÎÌ¤¬¸º¤ê¡¢¶ÚÆù¤âÍî¤Á¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤ÆÄ²¤ÎÆ°¤¤âÆß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Î¾Êý¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¼è¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡Ä²Æâ´Ä¶¤¬À°¤¦¤È¡¢Ä«¤Î¥È¥¤¥ì¤¬¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ªÊ¢¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿©¸å¤ÎÌ²µ¤¤¬¸º¤Ã¤Æ¡¢È©¤Î¤¯¤¹¤ß¤â¼è¤ì¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ä²ÆâºÙ¶Ý¤¬¤Ä¤¯¤ë¡ÖÃ»º¿»éËÃ»À¡×¤¬¡¢Á´¿È¤ÎÂå¼Õ¤ò¹â¤á¡¢±ê¾É¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ä²¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤Î¼ãÊÖ¤ê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ç¤Ï¡¢À®¿ÍÃËÀ¤Ï1Æü¤Ë21gÁ°¸å¡¢À®¿Í½÷À¤ÏÆ±¤¸¤¯17gÁ°¸å¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à2020Ç¯ÈÇ¡×¡Ë¡£
¡¡ÌîºÚ¤Ë¤è¤ê¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÎÎÌ¤¬°ã¤¦¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢
¡¡¤½¤³¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ç¤¤Â¤·¡×¤Î¹©É×¤Ç¤¹¡£
