¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ä¤·¤¬¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤ÎÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Ray¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¡ÖWATWING¡×¤ÎÈ¬Â¼ÎÑÂÀÏº¡¢ÎëÌÚÚü¡¢Ê¡ß·´õ¶õ¤Î¡È¿ä¤·¡É¤òÂç¸ø³«♡ ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤«¤é¥°¥ë¥á¡¢¼ñÌ£¤Þ¤Ç¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ä¤·¤ÏÉ¬¸«¡ª3¿Í¤¬¸ì¤ë¿ä¤·¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
WATWING¤Î¿ä¤·TALK
¥¤¥±¥á¥ó¤¿¤Á¤Î¾ÂÄ´ºº♡
Ray¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎWATWING¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¡È¿ä¤·¡É¤òÂç¸ø³«♡
Check! È¬Â¼ÎÑÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¤Ï......¡ÖOne Direction¡õJustin Bieber¡×
¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±
±Ñ¸ì¤â´®Ç½¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¿ï°ì¤Î¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¤¥ä¡¼
¡ÖÃæ³Ø1Ç¯¤ÎÂÎ°éº×¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¿¡ØUp All Night¡Ù¤òÊ¹¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥ï¥ó¡¦¥À¥¤¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼1D¡Ë¡£¤½¤³¤«¤éËèÆüÄ°¤¹þ¤ó¤Ç¡¢Á´¶Ê²Î»ì¤ò¸«¤Ê¤¤¤Ç²Î¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â¹»¤Ç¤Ï¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤Ë¤â¥É¥Ï¥Þ¤ê¡£µ®½Å¤ÊÆüËÜ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤â¤Ê¤ó¤È¤«¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÇ¯Á°¤Ë¤ÏËÍ¤¬DJ¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ë¡¢1D¤Î¥ë¥¤¤È¥¼¥¤¥ó¤¬¿·¶Ê¤ÎÀëÅÁ¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¤È¤¤ËËÍ¤ÎÌ¾Á°¤òÈ¯¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
Check! ÎëÌÚÚü¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¤Ï......¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×
²¿ÅÙ¿©¤Ù¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËË°¤¤Ê¤¤Ì£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÉÛ¶µ¤¹¤ë¿©¤ÙÊª¥Þ¥Ë¥¢
¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Þ¥Ã¥¯¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÌë¤´¤Ï¤ó¤Ê¤Ë¤¬¤¤¤¤¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º¡Ø¥Þ ¥Ã¥¯¡ª¡Ù¤ÈÂ¨Åú¤·¤Æ¤¿¤¯¤é¤¤¡£
¤¢¤Îº¢¤«¤é¤º¤Ã¤È¡¢¡È¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¡É¤Ç¡¢Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¸ý¿©¤Ù¤ì¤Ð¸µµ¤¤¬½Ð¤ë¡£º£¤â¥ê¥¢¥ë¤Ë½µ3¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢ÎÑÂÀÏº¤¬ÃÂÀ¸Æü¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¤Î¥í¥´¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¹¥¨¥Ã¥È¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¼«Ê¬¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸¶Æ°ÎÏ¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â¤³¤ì¤Ð¤«¤êÍê¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¡ª¿©¤ÙÊý¤Ë¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ÏÀäÂÐ¡¢ºÇ¸å¤Ë¿©¤Ù¤ë¡£¤´¤Û¤¦¤Ó¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡×
Check! Ê¡ß·´õ¶õ¤µ¤ó¤Î¿ä¤·¤Ï......¡ÖÀïÆ®·Ï¥²¡¼¥à¡×
¸½»þÅÀ¤Ç¿ÍÀ¸¤ÎÈ¾Ê¬¤Ï¥²¡¼¥à¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë
¾¯Ç¯¤Î¿´¤òÂçÀÚ¤Ë¤·Â³¤±¤ë¿¿¤ÎºÇÇ¯¾¯¥Ü¡¼¥¤
¡Ö¹â¹»À¸¤ÇWATWING¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥²¡¼¥àÄÒ¤±¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£°ìÈÖ¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ø¹ÓÌî¹ÔÆ°¡Ù¡£
³Ø¹»¤ÎÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤«¤éÍê¤ê¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ËÍ¤À¤±¤á¤Ã¤Á¤ã¶¯¤¯¤Æ¡£¤³¤Î¥²¡¼¥à¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¤ä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥×¥ì¥¤¤ÎºÇÄ¹¤Ï24»þ´Ö¡ª¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç³°½Ð¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£º£¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»Å»ö¤Î¶õ¤»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Ä¤¤Ë×Æ¬¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×
¥²¡¼¥à¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤êÃæ¡ª
¡Ö¿²¤Ä¤¤¬°¤¯¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¥Û¥Ã¥È¥¢¥¤¥Þ¥¹¥¯¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤é15Ê¬¤Ç¤¹¡¼¤Ã¤ÈÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¤½¤ì¤«¤é¤ÏËèÈÕ·ç¤«¤µ¤ºÁõÃå¡£¥²¡¼¥à¤ÇÈè¤ì¤¿ÌÜ¤âÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
WATWING
¤ï¤È¤¦¤£¤ó¡ü¥Û¥ê¥×¥í½é¤ÎÃËÀ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ2019Ç¯6·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
2025Ç¯9·î¤«¤é25ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅÃæ¡£2026Ç¯4·î12Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¤Ë¤Æ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿À¯Ç¯ÈþÂå»Ò Ê¸¡¿¾®ÅÄÏÂ´õ»Ò¡¢ÁðÌîºéÍè