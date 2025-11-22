£Á£Ë£Â£´£¸¤¬£±£²·î³«ºÅ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¡Ö£È£õ£ì£õ¡×ÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¡ªÁ°ÅÄÆØ»Ò¤é£Ï£Ç¤â½Ð±é¡¡ÁÒÌîÈøÀ®Èþ¡Ö´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×
¡¡£Á£Ë£Â£´£¸¤¬¡¢£±£²·î£´¡Á£·Æü¤ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£²£°£ô£è¡¡£Ù£å£á£ò¡¡£Ì£é£ö£å¡¡£Ô£ï£õ£ò¡¡£²£°£²£µ¡¡£é£î¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡¡¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡×¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö£È£õ£ì£õ¡×¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬£²£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï£²£°£°£µÇ¯£±£²·î£¸Æü¤Ë¡Ö²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤±¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë½©ÍÕ¸¶¤ÎÀìÍÑ·à¾ì¤Ç³èÆ°¤ò³«»Ï¡£Á°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎËèÆü¸ø±é¤ò½Å¤Í¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·ëÀ®£²£°¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤Ï£¸·î¤ËÁ°ÅÄÆØ»Ò¤ä¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤Î£Ï£Ç¥á¥ó¥Ð¡¼£´¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿£¶£¶ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö£Ï£è¡¡£í£ù¡¡£ð£õ£í£ð£ë£é£î¡ª¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¡¡Æ±£¸·î¤«¤é£²£°¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Ä¥¢¡¼¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£²£°£ô£è¡¡£Ù£å£á£ò£Ì£é£ö£å¡¡£Ô£ï£õ£ò¡¡£²£°£²£µ¡¡¡Á£Ð£Á£Ò£Ô£Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡Á¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹á¹Á¤ò´Þ¤à£µÅÔ»Ô¤ò½ä¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿¥Ä¥¢¡¼¤¬£±£²·î£´¡Á£·Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¡Ö£Á£Ë£Â£´£¸¡¡£²£°£ô£è¡¡£Ù£å£á£ò¡¡£Ì£é£ö£å¡¡£Ô£ï£õ£ò¡¡£²£°£²£µ¡¡£é£î¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¡¡¡Á¤¢¤Îº¢¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¡Á¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢¹â¶¶¡¢¾®Åè¡¢»Ø¸¶¡¢ÇðÌÚÍ³µª¡¢ÈÄÌîÍ§Èþ¤é¹ë²Ú£Ï£Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¿ô¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤³¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¡Ö£È£õ£ì£õ¡×¤ÇÆÈÀêÀ¸ÇÛ¿®¤¹¤ë¡£
¡¡Á´£¶¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤Ç½éÆü¤Î£±£²·î£´Æü¤Ï¡¢£Á£Ë£Â£´£¸¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤«¤é¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¥¢¥ï¡¼¡¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¥Ù¥¹¥È£²£°¡×¡££¶Æü¤È£·Æü¤ÎÃë¸ø±é¤Ï£²£°¼þÇ¯¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ö£Ð£Á£Ò£Ô£Ù¤¬»Ï¤Þ¤ë¤è¡¡¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡¢£µ¡Á£·Æü¤ÎÌë¸ø±é¤Ç¤Ï¡Ö£²£°¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö£²£°¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ë¤Ï£Á£Ë£Â£´£¸¤Î£²£°¼þÇ¯±þ±çÁíÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¹â¶¶¤¬Ï¢Æü½Ð±é¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹ë²Ú£Ï£Ç¤¬Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ëÅÐ¾ì¤·¡¢¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òºÌ¤ë¡££²£°Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÊâ¤ß¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢³Æ¸ø±é¤ÎÀ¸ÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤Ë½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢¡Ö¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡×¤â¼Â»Ü¡£À¸ÇÛ¿®¤ª¤è¤Ó¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢£²£²Æü¸á¸å£¶»þ£°£°Ê¬¤«¤éÈÎÇä¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë£¶¸ø±éÄÌ¤··ô¤Î¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥é¥¤¥Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¦¥ª¥Ã¥Á¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Áí´ÆÆÄ¤ÎÁÒÌîÈøÀ®Èþ¤Ï¡Ö¸«¤ë¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë£Á£Ë£Â£´£¸¤È¤ÎÊª¸ì¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¿£²£°Ç¯¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬°ìÅÙ¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Öº£²ó¤Î¸ø±é¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆÇÛ¿®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤â»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤Ëµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£