»°ãø·°¤ÎÉüµ¢¤Ë´üÂÔ¤â¡Ä¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»Ø´ø´±¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¡Ö´ÊÃ±¤ËÍ½Â¬¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×

¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF»°ãø·°¤Î¾õÂÖ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£21Æü¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSussex World¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß28ºÐ¤Î»°ãø¤Ïº£µ¨¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï³«Ëë¤«¤é6»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢9·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤ÇÂ¼ó¤òÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢°Ê¹ß¤Ï·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¾õÂÖ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£·î15Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¸ø¼°X¡Êµì¡§¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ê¤É¤Ç»°ãø¤¬¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢Éüµ¢¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤Î¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ÉÀï¤ÇÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï²þ¤á¤Æ»°ãø¤Î¾õÂÖ¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö´ÊÃ±¤ËÍ½Â¬¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½ù¡¹¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÏÄË¤ß¤ËÂÐ½è¤¹¤ë¤À¤±¤À¡£Âç¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ²óÉü¤·¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀïÎóÉüµ¢¤Ë¤Ï¤â¤¦¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£
¡ÖÈà¤¬ÄË¤ß¤Ë¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Àµ³Î¤ÊÉüµ¢»þ´ü¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹½Â¤Åª¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£ÍÍ¡¹¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢Èà¤ÎÈ¿±þ¤Ï¸Ä¿Íº¹¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×
¡ÖÉ¬¤ºÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢·üÌ¿¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤âÎÉ¹¥¤Ê¾õÂÖ¤À¡£¤¢¤È¤ÏºÇ¸å¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤À¤±¤À¡×
