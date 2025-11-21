¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¼ÔÈ¯É½¤ÇÇòÁÈ¤¬3ÁÈ¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±¡¢NHK¤¬²èºö¤¹¤ë¡Ö¾®½Ð¤·¡×ÀïÎ¬
¡Ö2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢Â¿ºÌ¤Ç¡¢¹ë²Ú¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¤´½Ð±é¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ö¤³¤Î¿Í¤¬½Ð¤ì¤Ð¸«¤ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°
¡¡11·î19Æü¡¢NHK¤Î»³Ì¾·¼Íº¥á¥Ç¥£¥¢Áí¶ÉÄ¹¤¬ÄêÎã²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÇòÁÈ¤À¤±¾¯¤Ê¤¤¡×¹ÈÇò¤Î½Ð¾ì¼ÔÈ¯É½
¡Ö11·î14Æü¤Ë¡¢¹ÈÇò¹ç¤ï¤»¤Æ37ÁÈ¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Ç2ÁÈ¤Î·×39ÁÈ¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£FRUITS ZIPPER¤äHANA¡¢M!LK¤é10ÁÈ¤¬½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿°ìÊý¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶ÈÌ³¤Ê¤É¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¡ØSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡Ù¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¡¢King¡õPrince¤Î1ÁÈ¤À¤±¤·¤«Áª¤Ð¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡°ÊÁ°¤Ï12·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ÈÇò¤Î½Ð±é¼ÔÈ¯É½¤À¤¬¡¢Ç¯¡¹Á°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£º£Ç¯¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿ô¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢SNS¾å¤Ç¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¼¡¢ÇòÁÈ¤À¤±¤³¤ó¤Ê¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ê¤Î¡©¡×¤È¡¢Æ°ÍÉ¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¤¬¥Á¥é¥Û¥é¡£ºòÇ¯¤Ï´ë²èÏÈ¤ò½ü¤¤¤Æ42ÁÈ¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢Á°½Ð¤Î»³Ì¾Áí¶ÉÄ¹¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢
¡Ö¤³¤ÎÁ°È¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¹ÈÁÈ¤¬20ÁÈ¤Ç¡¢ÇòÁÈ¤¬17ÁÈ¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¡¢¹ÈÁÈ¤ÈÇòÁÈ¤¬Æ±¤¸ÁÈ¿ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»ëÄ°¼Ô¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤¤²Î¼ê¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¸ò¾Ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Ä¤ê¤ÎÏÈ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¿åÌÌ²¼¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶î¤±°ú¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£ËÜÈÖ¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢NHK¤«¤é¿·¤¿¤Ê½Ð±é¼Ô¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
¹ÈÇò½Ð¾ì¼Ô¡È¾®½Ð¤·¡ÉÀïÎ¬¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡ÖºÇ¶á¤Î¹ÈÇò¤Ï¡¢¾®½Ð¤·¤Ç¤Î½Ð±é¼ÔÈ¯É½¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£11·îÃæ½Ü¤Î²ñ¸«»þ¤Ë¤ÏÁ´ÂÎ¤Î4Ê¬¤Î3¤Û¤É¤·¤«È¯É½¤»¤º¡¢¤½¤³¤«¤é1¤«·îÈ¾¤ò¤«¤±¤Æ»Ä¤ê¤Î4Ê¬¤Î1¤Î½Ð±é¼Ô¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È²Æ¥Õ¥§¥¹Êý¼°¡É¤¬¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡²¿¤«¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤½¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î¶½Ì£¤ò¥ª¥ó¥¨¥¢Æü¤ÎÂç³¢Æü¤Þ¤Ç°ú¤ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤Þ¤¹¤·¡¢NHK¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¸ò¾Ä¤ò´èÄ¥¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤â¤·1¿Í¤Ç¤Î²ò¶Ø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢»öÌ³½ê¤ä¥ì¡¼¥Ù¥ëÂ¦¤Ë¤â¡È²£ÊÂ¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤òÆÃÊÌ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢NHKÅª¤Ë¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡¤É¤ó¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¡¢½Ð±é¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢
¡Öº£Ç¯¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÌðÂô±ÊµÈ¤µ¤ó¤ä¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÆ£°æÉ÷¤µ¤ó¡¢NHK¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤â¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÀ±Ìî¸»¤µ¤ó¤é¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿timelesz¤Ë¤âÇ´¤ê¶¯¤¯Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÄÉ²ÃÈ¯É½¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊNHK´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¹ÈÇò¤À¤±¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê¡È¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¡É¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£