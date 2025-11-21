オリラジ「2025年に武道館ライブ」の計画はどうなった？藤森がまさかの告白「あれは…」
お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」藤森慎吾（42）が21日に更新されたYouTubeチャンネル「夜な夜な生配信!ひろゆきと有名人に…【質問ゼメナール】」に出演。5年前に予告していた“あの計画”について言及する場面があった。
藤森と相方・中田敦彦は20年末をもって、吉本興業を退社。その際、2025年がコンビ結成20周年ということから、中田が「僕らはそこまで大きい規模でのライブをやったことがありませんので、非常にチャレンジングだなと。お笑い芸人ではなかなか珍しいことだなと思っておりますので。オリエンタルラジオで武道館に行ってみたい!」と宣言していた。
この話題になると、藤森は「結局あれは頓挫しちゃって」とまさかの告白。ひろゆき氏が「一応動いてはいたんですか?」と質問すると、藤森は「いや、なんも動いてないですね。計画しただけです」と苦笑していた。
ひろゆき氏が「動けばいいじゃないですか?相方が来ないで、1人で武道館はどうですか?」と提案すると、藤森は「埋まるわけないじゃないですか!」とツッコミを入れていた。