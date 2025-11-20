この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

松のやの超厚切りロースかつをグルメYouTuber山崎NANAが大絶賛「肉厚ジューシーで美味しい！」

人気グルメYouTuber・山崎NANAさんが自身のYouTubeチャンネルで、松のやの「超厚切りロースかつ定食」を食レポする動画を公開した。動画タイトルは『【松のや】お肉の大きさ2倍の超厚切りロースかつをおかずにおかわり無料食べ放題のご飯を食べまくったら最高に美味しすぎた爆食女【大食い】』。山崎さんは冒頭で「ただの厚切りではなく、超厚切りのロースカツに、序盤からテンションマックスです」と期待感をあらわにスタートした。



動画では「松のや特有のサクサクの衣をまとった、通常の2倍の厚みのロースカツ、たまりません」「分厚いロースカツは、噛むたびに豚の旨味を感じます」など、山崎さんならではの分かりやすい食リポが連発。ロースカツの重量感、ジューシーさや衣のサクサク感について「超厚切りの名は伊達じゃない。端から端まで、とことん分厚くて、食べごたえ抜群すぎました」と、そのインパクトを絶賛した。



特製バーベキューだれやポテトサラダを活用したアレンジメニューも披露。「松屋併設店に来たら、にんにくマシマシバーベキューだれでバーベメシするのが通です」と、自身ならではのこだわりメニューを紹介。さらに「このボリュームで、1000円は神コスパ」と価格面の満足度も強調し、松のやの定食を絶賛した。



最後には「通常ロースカツの2倍の大きさだけど、幸福感は2倍どころか、何倍にも跳ね上がってます」「松のや、恐るべしです」と締めくくり、大満足の様子で動画を結んだ。「この動画が良ければ、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いしまーす」とおなじみの呼びかけでリスナーにメッセージを送った。