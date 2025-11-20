

2005年（平成17年）12月8日に秋葉原で産声を上げたAKB48。前田敦子、高橋みなみ、小嶋陽菜、篠田麻里子、大島優子、指原莉乃ら数々のスターを生み出し、誰もが知る国民的アイドルグループとなった。

あれから20年、数々の伝説を作ったAKB48劇場は昨年末に完全リニューアルされ、それに合わせておよそ9年ぶりのオリジナル公演がスタート。そしてグループとして再び東京ドームに立つという目標が掲げられた。そんななかで現役メンバーは何を思うのか？ 今、AKB48を見る意味とは？

昨年3月よりスタートした若手インタビュー連載に続いて、在籍6年以上のメンバーに話を聞く「なんで令和にAKB48？ Season2」がスタート。

第3回は2014年4月3日に13歳でチーム8富山県代表メンバーとしてデビューした橋本陽菜（はしもと・はるな）。前編はオーディションや、地元でのコンサートの話などを話してもらいましたが、後編は先輩になって変わったことや将来の夢などを聞きました。

【写真】橋本陽菜のグラビア

【ゆきりんさんのパフォーマンスを見て、「これがレジェンドか」と思いました】

――しばらくチームKの兼任メンバーとして活動していましたが、2022年5月よりチームBでの活動が始まりました。



橋本 楽しかったですね。高校を卒業したり、同じポジションのコが卒業したりで、公演に出る機会も増えて、ずっと劇場にいた感じでした。いろんな活動にも参加させていただきました。

――やっぱり体育会系のチームKとは違いますか？

橋本 何だかふわふわしてました（笑）。それも居心地がいいなと思っていて、そこで鈴木くるみちゃんと仲良くなれたし、大盛真歩ちゃんもたくさん話しかけてくれるし。

――チームBの顔でもある柏木由紀さんはどうでしたか？

橋本 とにかくすごかったです。すべての振りが丁寧で正確で。コンサートの前とか、私たちはレッスンに参加してから通しリハをやるんですが、ゆきりん（柏木由紀）さんはお仕事でレッスンに参加できなかったとしても通しリハは完璧なんです。これが「レジェンド」かと思いました。

――改めてすごい人だったんですね。

橋本 チームBのファイナルコンサートで、長いこと披露する機会のなかったチームB初期の曲をパフォーマンスしたのですが、そこでもゆきりんさんは完璧でした。

しかも、「当時はこういう振りだった」「ステップを覚えるためにレッスン場でこういう練習をした」と丁寧に教えて下さって。素敵な先輩と一緒のチームになれてよかったなと思います。

――アイドルの鑑（かがみ）ですね。

橋本 それこそ「"はるpyon"のアイドルパフォーマンスはやりすぎているけど、それがいい。もっとやりすぎて欲しい」とたくさん言ってくださって。

それが今のパフォーマンスのモチベーションになっています。「これでいいんだって、ゆきりんさんが言ってくれたもん！」と（笑）。今でもチームB時代の「アイドルパフォーマンス」とチームKの「パワフルさ」を融合させたパフォーマンスができるように頑張っています。

――橋本さんといえば「アイドルパフォーマンス」がすごいイメージがついています。きっかけは？

橋本 入ったばかりの頃はダンスもできないし、歌もできないし、だったら何ができるんだろうと。元々AKB48のファンだったから、ファンの方が楽しいことは何だろうと考えました。

最終的には、ファンの方にレスを送ることや、目線を合わせることなのかなと。同期が47人いて、ダンスがうまいコはいっぱいいたんですが、そういう"アイドルパフォーマンスのコ"はいなかったので「抜け道かも」みたいな気持ちでやってみました。

やり始めたら、ファンの方が本当に喜んでくださって。「めっちゃいいよね」とホメてくださったので、これでいいんだと思って頑張りました。

――そしたら柏木さんにもお墨付きをもらい。

橋本 それがさらに自信に繋がって、今でもこれでいこうと突き詰めています。





――見せ方で自分の道を確立できたんですね。2023年4月30日のコンサートで、橋本さんがデビューしたチーム8が休止となりました。

橋本 最初聞いたときは驚きました。でも、始めたときは3年が目標と聞いていたので、9年も続いたのはすごいなと。本当はあと1年やって、10周年まではやりたかったなという想いも......。

――休止コンサートはぴあアリーナMMでした。すごく盛り上がりました。

橋本 当時はまだチーム8の初期メンバーもたくさんいて、「9年間このメンバーでやってきたんだな」という感慨深い気持ちになりました。私もチーム8の最初から最後まで全部いられたのが良かったなと。

コンサートではチーム8がこれまでやってきた楽曲をたくさん披露できました。『サヨナラじゃない』という曲では、歴代のチーム8楽曲のダンスを先生が振りに入れ込んでくださって、愛であふれたステージだと感じました。改めていい時間だったなと。

――9年間の総決算でしたよね。そういえば先日、大学を卒業して教員免許を取った発表がありました。前編で聞いた橋本さんの人生設計では「アイドルの次に俳優、その次は学校の先生」と語っていましたよね。

橋本 AKB48で教員免許を持っているメンバーはいないと思ったのと、クイズ番組が好きなので、その肩書きがあったら使っていただけるんじゃないかなと。

最初はお仕事がなくなったときに教員免許があれば安心だなと思う部分もありました......。でも芸能界で頑張っていきたい気持ちが強くなって、もっと前向きな気持ちで取得したいと思うようになりました。

――たしかに教員免許の肩書きは目を引きます。実習は行きました？

橋本 小学校1年生を教えていました。みんな可愛かったです。「橋本せんせーい」って呼んでくれたり、折り紙をプレゼントしてくれたり、本当に幸せな時間を過ごしました。

――アイドルとしてのステージ経験は、教室で教えることにも活きたんじゃないですか？

橋本 んー。黒板の前に立って緊張しました（笑）。





――これまで活動してきて大変だったとか、もう辞めたいと思ったことはありますか？

橋本 何かひとつ"これ"というものはないですが、グループ内で順位が出るイベントのときに、最初は「あと一歩」ということが多くて苦しかったですね。

「それが橋本陽菜らしいよね」と言われることもありましたが、だからこそ、すごい頑張って『ドボン』では1位をいただけたりしているんじゃないかなと。

――そういうこともあって活動に気合いが入ったと。

橋本 でも活動をもっと頑張ろうと思えたのは、先輩や同期の卒業も大きいかもしれないです。

最近では（村山）彩希さんの卒業。今までチームも別で、彩希さんと仲良くなったのは最近でした。『僕の太陽』公演で初めて共演したときに、間近ですごさを感じて、どんどん仲良くなっていたところでの卒業だったので、私の中では「彩希さ〜ん（泣）」みたいな。

そんな中、卒業後の舞台を見に行かせていただいたんです。客席から見て、こんなにすごい人がAKB48にいたんだなと、改めて刺激になりました。卒業は寂しいけれど、私も後輩にとって"すごい先輩"になれるように頑張ろうと自覚が芽生えました。

【私が後輩に伝えられることは、頑張り続けること、ひとつのことを続けるということ】

――今のAKB48って見ていてどうですか？

橋本 なる（倉野尾成美）が総監督で（小栗）有以ちゃんがセンターをやっていて、チーム8がここまで来たんだ、と思います。

あとは、後輩がひとつひとつの公演に対して、夜遅くまで自主練をして頑張っていて、パフォーマンスをとにかく良いものにしようという雰囲気がグループ全体にあるかなと。

私がファンとして見ていたAKB48は個性がいっぱいで、いい意味でぶつかり合っていたというか。でも今はみんなで団結して頑張っていこうと、パフォーマンスが揃っているのも本当に素敵だなと思います。

――その中で橋本さんはどんなことができると思いますか？

橋本 頑張り続けること、ひとつのことを続けることの大切さは後輩に伝えていけると思います。SHOWROOMも2020年ぐらいから毎日配信をしていたり、『ドボン』もリリースからずっとやっていたり、Xに「#pyonmovie」という動画をあげていたり、続けることは大事だよと。

――今日は面倒だからいいやとかならない？

橋本 ならないですね。今では朝にSHOWROOMを配信して、夜にやらないだけで「久しぶり」って言ってくださる方がいたり、「『＃pyonmovie』を見るのが日課だよ」と言ってくださる方がいたり。、ファンの方の日常になれていることが嬉しいです。

――今の夢を教えてください。

橋本 好きなことをもっといろいろお仕事に繋げていきたいです。脱出ゲームが好きで、みーおん（向井地美音）さん、（武藤）小麟ちゃん、（岩立）沙穂さんと4人でAKB謎解き部を作ったので、いろんな謎解きをやりたいです。

福岡ソフトバンクホークスさんが好きなことも知っていただきたいですし、地元・富山もすごく好きだからこそ、富山でもっともっとお仕事をしたいなという想いもあります。

あと、最近は『行かない旅』（山梨放送）という番組でアシスタントをやらせていただいて、リアクションを褒めていただくので、そういうものとか。全部まとめて好きなことをたくさんしていけるようなAKB48の活動にしていきたいです。

――盛りだくさんですね！ 今、AKB48は再び東京ドームに立つという目標を掲げていますが、橋本さんは東京ドーム経験者として何が必要だと思いますか？

橋本 当時は富山から出てきたばかりで、加入して4ヶ月ぐらいだったので、東京ドームのすごさをしっかり認識できていませんでした。今になると改めてすごい場所に立っていたんだなと。

答えを出すのは難しいですが、東京ドームに立つ上で必要なのはファンの方の存在だなと思っています。決して足りないという意味ではなく、いてくださるのが当たり前だと思わない心が大事かなと。

握手会の1秒1秒を大事にするとか、劇場公演も毎公演コールを頂けることは当たり前じゃないので。ファンの方ひとりひとりをさらに大切にしていけたらなと思います。

――応援あっての東京ドームですもんね。最後に橋本さんにとってAKB48とは？

橋本 人生ですね。幼い頃からAKB48が本当に大好きで、AKB48を見て育ってきて。AKB48に入って自分の青春時代をAKB48に捧げて。今大人と言われる立場になって、AKB48にいながら、後輩と一緒にいろんな活動をしていく中で。人生だなと思います。

――AKB48がいっぱい！ ありがとうございます。でも人生以外の言葉もあったりしますか......？

橋本 うーん、すごろく？ 最終的には卒業というみんな決まったゴールはあるけれど、そのルートはバラバラで、いろんなルートがあるのが正解だと思います。日数もみんな違うし、一歩ずつ卒業に向かって行くけれど、卒業は悲しいことだと思いたくないからこそ、いろんなルートを経由して、いろんなファンの方々と出会って、いろんな経験をできる場所がAKB48ですかね。

【連載「なんで令和にAKB48？」。次回は番外編をお届けします！】

●AKB48

2005年（平成17年）12月8日、秋葉原のAKB48劇場で1期生お披露目。

2022年（令和4年）5月4日に17期生、2023年4月9日に18期生、2024年3月17日に19期生、12月20日に20期生がデビュー。

OGメンバーも多数登場する「AKB48 20th Year Live Tour 2025 in 日本武道館 20周年記念コンサート」が12月4日〜7日開催!!

最新情報は公式ホームページをチェック

●橋本陽菜（はしもと・はるな）

2000年5月25日生まれ、富山県出身

身長150cm

Nickname＝はるpyon

公式X【@harupyon_0525】

公式Instagram【@48pyonz_toyama】

取材・文／関根弘康 撮影／持田薫