環境にも、足にもやさしい。歩くたびに、安定とグリップで足を守る【ザノースフェイス】のシューズがAmazonに登場!

ザノースフェイスのシューズは、春・夏・秋の3シーズンに対応する、低山ハイキングや日帰り登山に最適な防水仕様のトレッキングシューズ。

アッパーには100パーセントリサイクル素材の「CORDURA ECO」を採用し、環境に配慮しながら耐久性と軽さを両立。独自開発の「HydroSeal」防水透湿メンブレンにより、雨の浸入を防ぎつつムレを排出し、快適な足元環境を保つ。

かかとには「CRADLEヒールテクノロジー」を搭載し、着地時の衝撃を吸収しながら横ブレを軽減。剛性の高いミッドフットシャンクプレートと組み合わせることで、安定した歩行をサポートする。つま先にはゆとりを持たせたラストを採用し、足指で地面を掴むようなグリップ感覚を実現。

アウトソールには、ドライからウェットまで幅広い路面に対応する「Vibram XS-Trekラバー」を使用。フィット感と安定性に優れ、初めての登山靴としても安心して選べる一足だ。