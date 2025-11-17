【殿堂入り】蒸し器不要！フライパンで手軽に作れる絶品「シュウマイ」

【絶品蒸しレシピ vol.2】いま大ブームのせいろと、おうちにあるフライパンを使って、気軽に蒸し料理を楽しんでいただけるレシピを紹介します！

蒸し器不要！思い立ったら作れる簡単レシピ

人気のおかずとしてお弁当にもぴったりなシュウマイ。手間も時間もかかりそうなシュウマイが、フライパンで簡単に手作りできたらうれしいですよね。

今回は、2025年11月13日に発売された、『クックパッドの絶品蒸しレシピ』より、フライパンでできる簡単シュウマイレシピを紹介します。

シュウマイの下に敷いたキャベツもおいしい！



※ 記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

「驚くほど簡単でおいしい！」と大絶賛の声が続々

つくれぽ（つくりましたフォトレポートの略）でも、「驚くほど簡単に出来ました」「家族みんな大好きな味でした！」「数えきれないほどリピしてます！」など、あまりの簡単さとおいしさに感動する声がたくさん届いています。





フライパンで蒸しても、ジューシーな味わいはそのまま。夕飯のおかずでもお弁当でも大活躍間違いなしです！ぜひ作ってみてくださいね。



TJMOOK『クックパッドの絶品蒸しレシピ』（宝島社）





せいろやフライパンで手軽に作れる、ヘルシーでおいしい蒸し料理が満載。ボリュームたっぷりの肉料理から、旨みたっぷりの魚介料理、野菜メインの蒸しおかずやヘルシーおやつまで、蒸しレシピの可能性は無限大！“蒸す”ことの魅力をぎゅっと詰め込んだ一冊です。





【ご購入はこちらから】



・宝島チャンネル



・Amazon



・楽天ブックス





