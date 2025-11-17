『スター・トレック』シリーズの全く新しい長編映画が製作されることがわかった。米が伝えた。

『スター・トレック』は近年で『スター・トレック』（2009）『スター・トレック イントゥ・ダークネス』（2013）『スター・トレック BEYOND』（2016）の「ケルヴィン・タイムライン」シリーズや、ドラマ「スタートレック：ディスカバリー」（2017-2024）などの「プライム・タイムライン」シリーズが存在する。

報道によれば、この度の新作は過去または現在進行中のシリーズ、映画、企画とは無関係。新キャラクターが描かれる見込みだ。全く新たな布陣で再びのリブートに挑むものと言える。

監督・脚本・製作に抜擢されたのはジョナサン・ゴールドスタインとジョン・フランシス・デイリーのコンビ。ファン人気高い『ダンジョンズ&ドラゴンズ／アウトローたちの誇り』（2023）でも監督・脚本・製作を手がけたほか、『スパイダーマン：ホームカミング』（2017）『ザ・フラッシュ』（2023）といったアメコミ作品でも脚本や原案に携わっている。

『スター・トレック』には「ケルヴィン・タイムライン」完結編となる映画第4作の企画も存在。一時頓挫やの紆余曲折もありつつ、その後の進捗が途絶えていた。また、クエンティン・タランティーノが独自の新作を手がける企画も存在していたが、こちらも残念ながら頓挫。出演が見込まれていたサイモン・ペッグは「とんでもなくクレイジー」な映画になるはずだったと無念を。

