¡¡¡Ö£Ï£Î£Å¡×¡Ê£±£¶Æü¡¢ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡£Ë¡Ý£±¸µ£³³¬µé²¦¼Ô¤ÎÉðÂº¡Ê£³£´¡Ë¡á£ô£å£á£í¡¡£Ö£Á£Ó£É£Ì£Å£Õ£Ó¡á¤¬¡¢¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ô¥å¡¼¥ê¥Ã¥¯¡Ê£´£°¡Ë¡á¥«¥Ê¥À¡á¤Ë£²²ó£Ë£Ï¾¡¤Á¤ÇºÆµ¯Àï¤ò¾þ¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¾¡Íø¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¼¡¤Î»î¹ç¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯£³·î¤Ë½é²ó£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ã¥¿¥ó¡Ê£²£¸¡Ë¡á¥¿¥¤¡á¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤ò´õË¾¤·¡¢¡ÖÉðÂº¤ÏÀäÂÐ¤Ë´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤Àï¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¥í¥Ã¥¿¥óÁª¼ê¤¬¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ºÇ¸å¤Î»î¹ç¡¢ÀäÂÐ¾¡¤Ã¤Æ¡¢³§¤Î´üÂÔ¤òÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤»î¹ç¤ò¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Ë¤¤¤¿¥í¥Ã¥¿¥ó¤â¾µÂú¡££Ï£Î£Å¤Î¥Á¥ã¥È¥ê£Ã£Å£Ï¤Ï¡¢ÍèÇ¯£´·î£²£¹Æü¤Î¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£µÆüËÜÂç²ñ¡×¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¼Â¸½¤µ¤»¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÂº¤ÏÂç²ñ¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢°úÂàÀë¸À¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀÎ¤«¤é£±²ó¤Ç¤âÉé¤±¤¿¤é°úÂà¤¹¤ë¤ÈËè»î¹ç»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Á°²óÉé¤±¤¿¤È¤¤Ë¡¢»î¹ç¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢»î¹çÁ°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤âÁ´Éô´Þ¤á¤Æ¡¢¤½¤í¤½¤í¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç£²Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤¬¡¢£²Ï¢ÇÔ¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£ÆüÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£Æü°úÂà¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¥Ã¥¿¥óÁª¼ê¤È¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë»à¤ËÊª¶¸¤¤¤ÇÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤Ï¥í¥Ã¥¿¥óÁª¼ê¤¬¼õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤ËºÇ¹â¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤ÆÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢¿´¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÂº¤Ï£²£²Ç¯£¶·î¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¤È¤Î¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Ô£Ã£È¡×¤ÇÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢ºÆµ¯¤·¸½Ìò¤òÂ³¹Ô¡££²£³Ç¯£´·î¤Ë¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡Ö£Ï£Î£Å¡×¤È·ÀÌó¤·¤¿¡£º£Ç¯£³·î¤Ë¤Ï¸µ£Ï£Î£Å¥Õ¥é¥¤µé¥à¥¨¥¿¥¤À¤³¦²¦¼Ô¤Ç¡¢ÉðÂº¤Î£Ï£Î£Å»²Àï¤ÎÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¿¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤¬¡¢£±²ó£±Ê¬£²£°ÉÃ¤Ç£Ë£ÏÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡££··î¤Ë¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤ÎÀî¸ý°ª¤È·ëº§¤·¡¢¿´µ¡°ìÅ¾¤ÎºÆµ¯Àï¤òÉü³è¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£