睡魔と戦っている犬がみせる仕草や行動５選

犬が睡魔と戦っているとき、ある特定の仕草や行動をみせます。ここでは、睡魔と闘っている犬がみせるサインを紹介するので、愛犬が熟睡できるような環境を整えてあげましょう。

1.目をうとうと細めている

犬が目を今にも閉じそうな様子で細めている様子を見せている場合、見てわかる通り、睡魔に襲われている状態でしょう。

「眠いけれど、まだ寝たくない」「他のことが気になるから、まだ眠りたくない」というように、睡魔に襲われてはいるけれど抵抗している様子がうかがえます。

2.何度もあくびをする

犬のあくびには大きく分けて2つの意味があります。1つは睡魔、もう1つはストレスです。

紹介している『睡魔と戦っている時に犬がみせる仕草や行動』と同時に、何度もあくびしている様子をみせている場合は、睡魔に襲われているサインでしょう。

3.頭や上半身を揺らしている

愛犬が眠気に負けて、今にも寝落ちてしまいそうな様子で頭や上半身をユラユラと揺らしていることはありませんか。

座った状態でこの様子をみせていることが多く、「まだ遊びたいけれど、眠い」「飼い主の様子が気になるけれど、眠い」というように、他に気になることがあるけれど、睡魔に勝てそうにない……という状態で現れます。

4.口をくちゃくちゃと動かす

なぜか口をくちゃくちゃと目的なく動かしているときは、少しずつ睡魔に襲われていることが多いです。これは、リラックスしているときにもみせる行動なので、リラックス状態に入り、睡魔と戦っているのでしょう。

また、寝ている間に夢をみているときにも口をくちゃくちゃとさせることがあります。

5.前足で顔を掻く

まるで目を擦るように前足で顔をかく仕草をみせるときにも睡魔が襲ってきているサインです。「あ～、もう眠いなぁ」というように、睡魔に襲われている初期段階でみられます。

犬が熟睡できない理由と安眠してもらうための配慮とは

睡魔と戦っている犬たちは、なぜスムーズに入眠できないのでしょうか。ここでは、犬が熟睡できない理由や安眠してもらうためにできる配慮を紹介します。

犬が熟睡できない理由

犬が熟睡できない理由はさまざまですが、主に以下の理由が考えられます。

活動量が足りていないため、深い眠りに入れない 騒音や耳障りな音を拾ってしまい気になる 寝床環境が快適でない（温度、広さ、清潔感、照明の明るさなど） 生活リズムの乱れ 愛情不足により欲求が満たされていない

上記のような理由が考えられるので、愛犬が睡魔と戦い、なかなか眠りにつかない場合は、上記の原因を解消してあげましょう。

安心して眠ってもらうためにすべき配慮

愛犬に安心して眠ってもらうためには、寝床環境を整えてあげることが必要不可欠です。

寝床は清潔な状態を保つ 薄暗くて静かな環境を整えてあげる 20～25℃になるよう室温を調整する 愛犬の体にあったベッドを用意してあげる 飼い主や家族が見える場所に寝床を設置する

上記のポイントを意識して、愛犬の寝床環境がより快適になるよう配慮してあげてください。

まとめ

いかがでしたか。犬が睡魔と戦っているときは、今回紹介したようなサインを出しています。愛犬がゆっくり熟睡できるような環境を整えてあげて、安心して眠れるよう配慮してあげましょう。