「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」2次発送分の抽選販売が決定。11月15日10時より開始
【「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」2次発送分】 11月15日10時より抽選受付開始 2026年6月 発売予定 価格：38,500円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」2次発送分の11月15日10時より抽選受付を開始する。発送は2026年6月を予定し、価格は38,500円。
本商品はカトキハジメ氏監修ブランドGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITEより、30周年記念PVに登場した「ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」を商品化したもの。
マントを身に纏った姿が再現され、武装はツインバスタ―ライフル、ビームサーベルのビーム刃エフェクトパーツは映像をイメージしたクリアーピンクとなっている。
【お知らせ】- ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@gundam_tamashii) November 14, 2025
魂ウェブ商店11月14日受注開始商品「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」2026年4月発送分は、早期に準備数に達したためご予約の受付を終了いたしました。… pic.twitter.com/si9FvIb9Ba
(C)創通・サンライズ