【「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」2次発送分】 11月15日10時より抽選受付開始 2026年6月 発売予定 価格：38,500円

　BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」2次発送分の11月15日10時より抽選受付を開始する。発送は2026年6月を予定し、価格は38,500円。

　　本商品はカトキハジメ氏監修ブランドGUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITEより、30周年記念PVに登場した「ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」を商品化したもの。

　マントを身に纏った姿が再現され、武装はツインバスタ―ライフル、ビームサーベルのビーム刃エフェクトパーツは映像をイメージしたクリアーピンクとなっている。

(C)創通・サンライズ