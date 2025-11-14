犬用カートに乗る気満々のゴールデンレトリバー。乗り込んでいざ前進！と思ったら…？まさかの可愛すぎる勘違いは大きな反響を呼び、投稿は記事執筆時点で52万回再生を突破。「準備万端ｗ」「あ、こっちかって言ってる(笑)」「めっちゃ可愛い♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：大型犬と一緒に買い物へ→『犬用カート』に乗せようと思ったら…まさかの『勘違い行動』】

犬用カートに乗ったと思ったら…？

TikTokアカウント「nara__1015」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの女の子「なら」ちゃんが飼い主さんとお買い物に行ったときのワンシーン。

乗り物が大好きだというならちゃん、カートに乗り準備万端！と思ったら…？まさかの違う台車に乗っていたのだとか。台車の上でドンッと力強く踏ん張り、前を見るならちゃんは進む気満々のご様子。『さぁどうぞ』と押してくれるのを待っているかのよう。

そんなドヤ顔のならちゃんを見た飼い主さんは、思わず「これじゃない！こっち！」と笑いがこぼれてしまったそう。

まさかの可愛い勘違い♡

その言葉を聞いたならちゃん、クルッと振り向き『あ、そっちか』とトテトテと歩き出したとか。間違っていたことを微塵も感じさせない大物っぷりも笑いを誘う光景だったそう。

ゆっくりと犬用カートに乗り込み、ドスンと豪快に座り込むならちゃん。そのマイペースで可愛い行動は、多くの人に笑顔と癒しを届けたのでした♡

ならちゃんのまさかの勘違いには「可愛すぎるだろう…！」「もうそっちでいいやん(笑)」「愛おしい♡」など絶賛のコメントが寄せられています。

前が見えないんですけど…

カートを乗り間違えても一切の動揺を見せなかったならちゃん。そんなならちゃんのマイペースぶりが分かる別投稿が紹介されています。

この日は悪天候のため、ならちゃんにレインウェアを着せて散歩に出発することに。しかし前傾姿勢のためお顔がすっぽりとフードに隠れていたそう…！そのまま固まり動けなくなっていたといいます。

飼い主さんが慌ててフードを上げるとちょっぴり拗ねた様子のならちゃん。自分で取ろうとはせず、あくまで飼い主さんの助けを待つところがならちゃんらしくて微笑ましいですね♡

TikTokアカウント「nara__1015」には、チャーミングなならちゃんの日常が投稿されていますよ！元気をもらいたい方はぜひ覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「nara__1015」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております