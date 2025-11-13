朝も夜も肌リフレッシュ♡VT「シートマスク」でかなうツヤ肌習慣

韓国発スキンケアブランド「VT」から、毎日の肌コンディションを整える新作「カフェインデイリーマスク」が登場。2025年11月13日（木）より全国のPLAZA・MINiPLA※にて先行発売されます。朝のメイク前や夜のリラックスタイム、どちらのシーンにも使えるデイリーマスク。カフェイン※1やナイアシンアミド※1などの美容成分が、肌を引き締めながらうるおいとツヤを与えてくれます♡

朝も夜も使えるマルチケアマスク



「カフェインデイリーマスク」は、忙しい女性の朝晩のスキンケアをサポートするマルチタイプ。カフェイン※1成分が肌を引き締め、すっきりとした印象へ導きます。

さらにグルタチオン※1とナイアシンアミド※1が、くすみがちな肌に透明感※2とツヤをプラス。セラミド※3を含む保湿成分が乾燥を防ぎ、うるおいをしっかりキープします。

柔らかなシートが肌に密着し、朝のメイク前にも夜の集中保湿にもぴったりです。

※1：保湿成分

※2：うるおいによる

※3：セラミドＮＰ、セラミドＡＳ、セラミドＮＳ、セラミドＡＰ、セラミドＥＯＰ(いずれも保湿)

ニュクスのホリデーコフレが登場♡華やぎと潤いを贈る冬の限定セット

乾燥やくすみが気になる肌にうるおいチャージ



毎日の気温差や空調で、肌は知らず知らずのうちに乾燥やくすみを感じがち。そんな時に頼れるのが、VTの「カフェインデイリーマスク」。

1箱30枚入りで、たっぷり使えるのも嬉しいポイントです。

価格は税込\2,420（税抜\2,200）。しっとりするのにべたつかず、使用後は肌がふっくらとした感触に。朝のリフレッシュケアにも、夜のご褒美ケアにもおすすめです♪

毎日のスキンケアを心地よいひとときに



日々のスキンケアを「義務」ではなく「ご褒美時間」に変えてくれるVTの新作マスク。

カフェイン※1・グルタチオン※1・セラミド※3といった保湿成分が、肌に必要なうるおいとハリを与えます。

忙しい朝も、疲れた夜も、この一枚で肌も心もリセット。全国のPLAZA・MINiPLA※で先行発売中なので、ぜひチェックしてみてください。

“365日うるおいに満ちた肌”を、あなたの日常に♡