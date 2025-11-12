11月11日、3人組ユニット「Perfume」のあ〜ちゃんこと西脇綾香が、自身のInstagramで一般男性との結婚を発表した。電撃結婚となったが、発表のタイミングは支持されているようだ。

あ〜ちゃんは、お相手について《昔からずっと友達で、互いにいろんなことを知っているBest Friendであり、私のこと、Perfumeのことを心から応援してくれているファンの人です！笑》と、説明。続けて《ファンの人と結婚することは私の夢でした。10代の私、おめでとう！やったね！》とつづり、喜びを噛みしめている。おめでたい報告となったが、ここまで私生活では心配されることが多かった。

「10月の『スポーツニッポン』で、2021年に熱愛が取りざたされた俳優のバーンズ勇気さんと、2025年夏ごろに破局したと伝えられました。これに従うと、破局から3カ月ほどで新たなパートナーとゴールインしたことになります。

ただ、あ〜ちゃんはお相手の男性について、昔からずっと友達だったと明かしています。単なるPerfumeのファンではなく、長年の友人で自分の活動を理解してくれる男性と破局後に距離を縮めたのだと思われます」（芸能記者）

Perfumeは1999年に結成され、独特の音楽性やダンスが支持され、根強い人気を誇ってきた。しかし、2025年9月に同年いっぱいで「コールドスリープ」（活動休止）することを発表し、ファンに衝撃を与えた。

それから2カ月後の結婚報告にXでは、

《あ〜ちゃんは結婚自体きっと早々に決まってたであろう中で、全てのタイミングが絶妙すぎるわ…！》

《きっと、お相手さんもあ〜ちゃんのタイミングをずっと待ってくれた人なんだろな…》

《絶妙なタイミングでの発表ありがとう》

など、多くのファンが発表を歓迎しているようだ。

「Perfumeは2024年12月から2025年4月にかけて、結成25周年を記念したツアーを開催し、9月22日と23日に東京ドームでライブをおこないました。とくに、東京ドーム公演は5年ぶりかつ、活動休止前の最後の単独公演だったため、ファンの期待値は高かったです。それから少し間を置いてからの発表に、ファンはあ〜ちゃんの配慮を感じたのでしょう」（同前）

あ〜ちゃんは、Instagramで《私を表現するいろんな良きワードがこれからもどんどんと増えて奥深い愛深い人間になって、みなさんにもっと笑顔とパワーを分けられるスーパーウーマンになりたいです》と、今後の意気込みをつづっている。公私ともに、“スーパーウーマン”な姿を見せることを期待したい。