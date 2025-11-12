µµÍüÏÂÌé¡ßÀÖÀ¾¿Î¡¢¡ÖÅÁÀâ¤Î¥·¥ó¥á¡×¡È¿Îµµ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡¡KAT-TUN¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¥ª¥Õ¥·¥çÂ³¡¹¸ø³«
¡¡µµÍüÏÂÌé¤¬11·î11Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£11·î8Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤Ã¤¿KAT-TUN¤Î¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¡ØBreak the KAT-TUN¡Ù¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÀÖÀ¾¿Î¤È¤Î¡È¿Îµµ¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¡ÛµµÍüÏÂÌé¡ßÀÖÀ¾¿Î¡¢ÅÁÀâ¤Î¡È¿Îµµ¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ë
¡¡µµÍü¤Ï¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¶¦¤Ë¡Ö¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¤¤¤¤Î¹¤À¤Ã¤¿¤ÊÁ´¤Æ¤Î¾èÁÈ°÷¤Ë´¶¼Õ¤Ã¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ë¡Ö#KATTUN¡¡#µµÍüÏÂÌé #ÀÖÀ¾¿Î ¡¡#ÅÄ¸ý½ßÇ·²ð #- #ÅÄÃæÀ» #¾åÅÄÎµÌé #Ãæ´ÝÍº°ì #ALLSTAFF¡×¤È¡¢¥°¥ëー¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ç¤¢¤ë¥á¥ó¥Ðー¤ÎÆ¬Ê¸»ú½ç¤ËÁ´¥á¥ó¥Ðー¤ÎÌ¾Á°¤òµ¤·¤Æ¡¢KAT-TUN¤Ë¤ªÊÌ¤ì¤ò¤·¤¿¡£
¡¡µµÍü¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤³¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤«¤é¤ÎIt was a good time¡×¤È¡¢¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Ë´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿¸µ¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀÖÀ¾¿Î¤È´ó¤êÅº¤¦Ì©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£ÀÖÀ¾¤â¼«¿È¤ÎInstagram¤Ë¡Ö¤³¤ì¤âËº¤ì¤Æ¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÊÌ¥Ðー¥¸¥ç¥ó2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£µµÍü¤ÈÀÖÀ¾¤ÏÅö»þ¡¢¡É¿Îµµ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¥°¥ëー¥×¤Ç¤Î¿Íµ¤¤òÆóÊ¬¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤Î¥·¥ó¥á¡×¡Öµã¤¤¤Æ¤ë¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¾¤Ë¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¾åÅÄÎµÌé¤¬³«±éÁ°¤Ë³Ú²°¤ËË¬¤ì¤¿ÀÖÀ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤º¤Ã¤È³Ú²°¤Ë¤¤¤Æ¤º¤Ã¤ÈÃý¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿NEWS¤ÎÁýÅÄµ®µ×¤Ï¡Ö#Æ±´ü²ñ¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢µµÍü¤È2¿Í¤Ç¸ý¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤Û¤¯¤½¾Ð¤à2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë²Ï¹ç°ê¿Í¤Ï¡ÖWe are KAT-TUN¡×¤ÈKAT-TUN¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤È´Ø·¸¼ÔÀÊ¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼ê¤ò·Ò¤¤¤Ç·Ç¤²¤ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤¬KAT-TUN¥é¥¹¥È¥é¥¤¥Ö¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÊÊ¸=ËÜ ¼ê¡Ë