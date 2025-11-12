Pixio初「ゲーミングデスク 1200mm 電動昇降」の予約販売が11月12日より開始奥行き70cmでモニターや周辺機器をゆったりと配置できる
Hamee（ハミィ）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、ブランド初となる「ゲーミングデスク 1200mm 電動昇降」の予約販売を11月12日より開始する。価格は87,800円。
Pixioはゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランド。デスク環境を好みのカラーやデザインで整えたい人に向けて、ホワイト、パステルブルー、パステルピンクなどの多彩なカラーバリエーションのゲーミングモニターやモニターアームを展開している。
今回新たに、デスク環境全体のトータルコーディネートを目的としたインテリア・家具の開発を開始。その第1弾として、機能性とデザイン性を両立させた電動昇降式デスク「Pixio ゲーミングデスク1200mm 電動昇降」が登場した。
「Pixio ゲーミングデスク 1200mm 電動昇降 ホワイト」の発売を記念して、本製品を対象とした10%OFFセールがPixio全店で開催される。セール期間は12月1日までとなり、特別価格79,020円で購入できる。
「ゲーミングデスク 1200mm 電動昇降」特長
ポイント（1）：圧倒的になめらかなフォルム
天板と脚になめらかな曲線を採用したフォルムにより、柔らかな印象を与え、空間に自然に溶け込むデザイン。「とがり」がないため、長時間デスクに向かっていても腕や肘が痛くなりにくくなっている。
ポイント（2）：広々とした奥行き70cm
幅120cmのコンパクトサイズでありながらも奥行きは70cmを確保。これによりモニターや周辺機器をゆったりと配置できる。
ポイント（3）：天板から脚まで全てホワイトで統一
天板からケーブルまで全てホワイトで統一したデザインは、クリーンで洗練されたワーク＆プレイ空間を構築可能。天板には傷や汚れが付きにくい素材が採用されている。
ポイント（4）：デスクのどこからでもクランプ対応
3辺すべてにモニターアームを設置できる設計は、ゲーマーには必須のマルチディスプレイに対応。自分の作業・プレイスタイルに合わせて、デュアルディスプレイやトリプルディスプレイといった自由なレイアウトを実現する。
ポイント（5）：昇降幅60cmであらゆる身長に対応
電動昇降機能は最大60cmの昇降幅を持ち、2脚それぞれにパワフルなモーターを採用したことで安定感がありつつ、静音性も追求した昇降動作を実現。老若男女、あらゆる人の座り作業から立ち作業まで多様なスタイルに対応する。
ポイント（6）：ワンタッチ操作と安全機能の両搭載
タッチパネルには高さを4つまで記録できるメモリ機能と誤操作を防ぐロック機能を搭載し、ワンタッチで設定した高さを再現可能。安全性にも配慮し、過重や接触を検知すると自動で下降・停止する機能を備えている。
ポイント（7）：デスク周りの配線をすっきり整理
足元のケーブルホルダーや壁際設置を可能にするコードスペーサーも標準装備し、デスク周りの配線を隠してすっきり整理できる。
製品仕様
天板サイズ：120×70×2.5cm（幅×奥行×厚さ）
重量：55kg
耐荷重量：105kg
保証：3年間
販売店
□公式ストア
□Amazon店
□楽天市場店
□Yahoo!ショッピング店のページ