佐野勇斗、桜田ひよりの“早すぎる”行動にびっくり「3分ぐらいで出てます」

11月11日放送の日本テレビ系『DayDay.』にて、現在放送中の同局のドラマ『ESCAPE それは誘拐のはずだった』で共演するM!LKの佐野勇斗と桜田ひよりがVTR出演した。

【関連】佐野勇斗、桜田ひよりとの『ESCAPE』オフSHOTにファン大歓喜「可愛すぎてやばば」「愛おしすぎる」

番組インタビューの中で、現場での2人の仲睦まじい姿について触れられると、桜田は、「本当にこの2人の和気あいあいな感じがドラマ本編でも引き継がれてる」といい、佐野も、「2人の芝居について細かく言われることはなくて。桜田ひより、佐野勇斗のテンポ感が“ハチ”と“リンダ”にも反映されてる」と、役にも活かされているとコメント。

その後、佐野は桜田に“直してほしいところ”として、「全ての行動が早すぎる」「（スタッフが）『今日撮影以上です。お疲れ様でした』って言ったら、すんごいスピードで歩いていく」「（撮影が終わって）3分ぐらいで出てます。現場」と明かした。

それを受けて、桜田は、「本当になぜか帰るのだけは鬼のように早い」「鬼の桜田と呼ばれていて」と笑いつつ、「犬を飼っているので。プードルなんですけど、アルクっていう男の子」「もうすぐ会いたい。逃したくない、あの可愛さを」と弁明していた。