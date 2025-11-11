¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼ýÇ¼¡£°ÂÁ´À¤âµ¡Ç½À¤â¤³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡Ú¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
Êâ¤¯¡¢Í·¤Ö¡¢½Ð¤«¤±¤ë¡£ËèÆü¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ú¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¡Û¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥í¥´¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ï¡¢°ÂÁ´À¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Î¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌóH19¡ßW13¡ßD4¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀß·×¤Ê¤¬¤é¼ýÇ¼ÎÏ¤ËÍ¥¤ì¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¸°¡¢µ®½ÅÉÊ¤Ê¤É¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¤È¼ý¤á¤é¤ì¤ë¡£¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥¹¤ä¤ª»¶Êâ¡¢¥ì¥¸¥ã¡¼¡¢¥Ï¥¤¥¥ó¥°¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¥ê¥Õ¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÅëºÜ¤·¡¢Ìë´Ö¤ä°Å½ê¤Ç¤Î»ëÇ§À¤ò¹â¤á¡¢°ÂÁ´À¤ò³ÎÊÝ¡£¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕ¤¤Ç¥Ý¥·¥§¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢¥«¥é¥Ó¥Ê¤ò»È¤Ã¤Æ¥Ù¥ë¥È¤ä¥ê¥å¥Ã¥¯¤ËÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê2WAY»ÅÍÍ¡£·ÚÎÌ¤«¤ÄÂÑµ×À¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ëÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼ÉÕ¤¥á¥¤¥ó¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬²ÙÊª¤ÎÍî²¼¤òËÉ¤®¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Ë¤âÍ¥¤ì¤ë¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¡¢¥ì¥Ã¥É¤Î4¿§Å¸³«¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÆëÀ÷¤à¡£
