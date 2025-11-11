ヤベっ、出ちゃった！男が本命の女性だけにする「無意識スキンシップ」
交際中の男性が自分のことをどう思っているのか、本心を知るのはなかなか難しいもの。そこで今回は、男性が本命の女性だけにする「無意識スキンシップ」を紹介します。
｜肩を抱き寄せる
彼の隣にいるときに、ぐっと肩を抱き寄せられたことはありますか？ 肩を抱き寄せるのは、女性を守ってあげたいという男性の本能的行動。照れてすぐ離れてしまうのではなく、素直に甘えてみてください。
｜恋人繋ぎをする
手を繋ぐ時、必ず恋人繋ぎをしてくれる男性なら相思相愛と思っていいでしょう。普通に手を繋ぐよりも密着した繋ぎ方なので、大きな愛を感じられます。あなたのことが大好きという気持ちを、そんな些細な行動で表しています。
｜２人きりになると密着してくる
周囲に人がいる時はあまりベタベタしたくない男性であっても、２人きりになれた時は愛する女性に少し甘えてみたくなるもの。外ではクールに隠していたあなたへの愛情を、２人きりになると爆発させてしまうのです。
｜力強いハグ
「大好き！」という気持ちを力強くハグすることで表現する男性もいます。あなたのことが大好きだけど、それを言葉ではうまく表現できなくて、代わりにハグの強さで愛情を伝えようとしているのでしょう。
男性のちょっとした行動で愛されていると感じられたら、この上ない幸せを感じるはず。ぜひ今回紹介した男性の無意識スキンシップをぜひ覚えておいてくださいね。
