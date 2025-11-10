八天堂のクリスマス♡「パンデコクリスマスバーム2025」で華やぐ冬のひととき

広島発のスイーツブランド・八天堂から、心躍るクリスマス限定スイーツが登場しました。その名も「パンデコクリスマスバーム2025」。いちご香るハートバームクーヘンに、可愛いパンデコのオーナメントを添えた、見た目も味わいも特別な一品です。手作りのようなぬくもりを感じながら、家族や友人と一緒に楽しくデコレーションできるこのセットで、笑顔あふれるクリスマスを過ごしてみませんか？♡

「パンデコクリスマスバーム2025」は、“楽しく作れる、食べてうれしい”をコンセプトにした『パンデコ』シリーズの最新作。

いちご香るハート型バームクーヘンに、ツリーやくま、雪だるまなど、可愛らしいパンデコをトッピングして楽しめます。

ふわっと香るいちごの甘酸っぱさと、カスタードクリームの優しい甘さが口いっぱいに広がり、まるで絵本のような世界観を演出♪お子さまと一緒にデコレーションすれば、今年のクリスマスがもっと特別な時間に。

価格：4,320円（税込）

八天堂の職人が一つひとつ丁寧に手作りしたパンデコは、ほんのり香るパンの風味が魅力。バームクーヘンのカスタードクリームをつけて食べるのもおすすめです。

【内容】

・いちご香るハートバームクーヘン×1

・クリスマスパンデコ（ツリー・くま・雪だるま・クリスマス帽子×各1）

【サイズ】

・バームクーヘン直径11cm×高さ4cm（2～3人向け）

・お届けサイズ：幅26cm×奥行18.5cm×高さ11.5cm

※冷凍配送・予約商品（同時購入不可）

セットはすべて「八天堂クリスマスギフトBOX」に入れてお届け。温かみのあるデザインで、大切な方へのギフトにもぴったりです。

ご家族やお友だちと一緒にデコレーションを楽しめる「パンデコクリスマスバーム2025」は、11月10日（月）より八天堂オンラインショップで予約受付を開始。

お届けは12月1日以降順次または12月中旬から選択可能です。思い出に残る冬のひとときを、この限定スイーツで演出してみては？

心もテーブルも華やぐ♡今年のクリスマスは八天堂と

「パンデコクリスマスバーム2025」は、食べる楽しさと作るワクワクを両方叶える特別なスイーツ。甘酸っぱいいちごの香りとカスタードのやさしい味わいが、心温まるひとときを運んでくれます。

大切な人と笑顔を分け合うクリスマスに、八天堂の「パンデコ」シリーズで、世界にひとつだけのデコスイーツを楽しんでみませんか？♡