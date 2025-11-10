スタバ『スープチーノ』を販売開始、バリスタがいれるカプチーノ仕立てのスープ/モーニングサービスのリニューアルも

スターバックス コーヒー ジャパンは、バリスタが一杯ずつ丁寧にいれるカプチーノ仕立てのスープ『スープチーノ』シリーズを立ち上げた。2025年11月14日から、「トリュフ スープチーノ」(Shortサイズのみ:店内利用 税込500円)を全国のスターバックス(一部店舗を除く)で販売開始する。

〈フォームミルクを使った軽やかな口当たりのスープ〉

『スープチーノ』は、カプチーノのようにバリスタが一杯ずつ丁寧にスチームしたきめ細やかなフォームミルクでいれたスープで、なめらかさとふわふわとした軽やかな口当たりが特徴。

新商品「トリュフ スープチーノ」は、やさしい口当たりのフォームミルクと、香り高い黒トリュフ、マッシュルームやポルチーニ茸のきのこの香り、焦がしベーコンや野菜のブイヨンの風味を合わせ、奥行きと深みがある味わいに仕立てた。

また、スターバックスならではのミルクのカスタマイズも可能。ソイミルクでは優しい甘みが広がり、オーツミルクやアーモンドミルクでは香ばしい余韻が引き立つという。

◆「トリュフ スープチーノ」

Shortサイズのみ

持ち帰り:491円 店内利用:500円(各税込)

スタバ「トリュフ スープチーノ」

〈新モーニング『Good Start Morning』開始〉

また、オープンから午前11時まで実施しているモーニングサービスをリニューアルする。2025年11月14日から12月25日までの間、対象のビバレッジとフードの同時購入で、会計から店内価格で40円(税込)値引きする『Good Start Morning』を開始する。好評につき、実施期間を延長する場合がある。

なお、これまで実施していたモーニングサービス『サイズアップモーニング』(対象のビバレッジとフードを同時購入すると、ドリンクを無料で1サイズアップできる)は終了となる。

◆『Good Start Morning』

オープンから午前11時までの間、対象のドリンクと対象のフードを同時購入すると、会計から店内価格40円、持ち帰り39円(各税込)値引きするサービス。

【対象商品:ビバレッジ】

･新商品「トリュフ スープチーノ」

Shortサイズのみ:500円

･「ブリュード コーヒー」ホット/アイス

Short:380円〜 Tall:420円〜 Grande:465円〜 Venti:510円〜

スタバ「ブリュード コーヒー」

･「カフェ ミスト」ホット

Short:435円〜 Tall:475円〜 Grande:520円〜 Venti:565円〜

スタバ「カフェ ミスト」

･「スターバックス ラテ」ホット/アイス

･「ソイ ラテ」ホット/アイス

･「オーツミルク ラテ」ホット/アイス

･「アーモンドミルク ラテ」ホット/アイス

Short:455円〜 Tall:495円〜 Grande:540円〜 Venti:585円〜(4品共通)

※ソイミルク、オーツミルク、アーモンドミルクは牛乳や乳飲料ではないが、商品によって他の原材料に乳成分が含まれる場合がある。

スタバ「スターバックス ラテ」

･「ディカフェ ラテ」ホット/アイス

「スターバックス ラテ」価格に+55円(税込)で変更可能。

【対象商品:フード】

･新商品「ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド」

スタバ「ベーコンエッグチーズ ベーグルサンド」

･「ストロベリー&クランベリー ベーグルサンド」390円

スタバ「ストロベリー&クランベリー ベーグルサンド」

･「あらびきソーセージパイ」360円

スタバ「あらびきソーセージパイ」

･「シュガードーナツ」280円

スタバ「シュガードーナツ」

※いずれも税込価格。一部店舗では価格が異なる。

