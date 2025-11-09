朝は完璧に身だしなみを整えたはずなのに、午後の会議前にはもうアゴのあたりがザラザラする。急な商談やデートの前に、もう少し清潔感が欲しいと焦った経験がある人も多いだろう。忙しい現代人にとって、いつでもどこでもキマった自分を保つというのは至難の業である。

そんな悩みをスマートに解決してくれる、未来のガジェットのようなアイテムが登場した。それが超小型電動ナノシェーバー「N1 Nano Shaver」である。このN1 Nano Shaverは、現在クラウドファンディングサイト「machi-ya」にて先行割引価格で提供されている。

製品概要 製品名：N1 Nano Shaver

価格：クラウドファンディングサイト「machi-ya」にて先行割引価格で提供

発売日：クラウドファンディング受付期間 2025年11月1日～11月30日

63g！ポケットに入る魅力スイッチ

「N1 Nano Shaver」は、その名の通り「ナノサイズ」の電動シェーバーである。重さはなんと63g、一般的なスマートフォンよりも軽く、カバンはもちろん、ジャケットのポケットにだってすっぽり収まってしまうサイズ感だ。この小さなボディに秘められたコンセプトは、まさに「ポケットに入る魅力スイッチ」である。出先で「ちょっと気になるな」と感じた時に、サッと取り出して1分でリフレッシュできる手軽さが魅力だ。

小ささに隠されたパワフルな剃り味と機能性

「こんなに小さいのに、本当にしっかり剃れるのか」と疑問に思う人もいるかもしれない。しかし、N1 Nano Shaverは、そのコンパクトさからは想像できないほどの高性能を誇る。

軽量63g＆手のひらサイズ設計

N1 Nano Shaverは、スマートフォンや銀行カードと比較しても、その小ささが際立っている。これなら常に持ち歩いても全く負担にならない。移動中やカフェで、ふと鏡を見たときにヒゲが気になっても、もう慌てる必要はないだろう。

肌に優しく、パワフルな剃り味を実現する「往復式フォイル刃＋7,500RPMモーター」

N1 Nano Shaverは、7,500回転/分の高速モーターと、肌あたりがやさしい往復式フォイル刃を搭載している。デリケートな肌にも配慮しつつ、短いヒゲまでしっかりキャッチしてくれる。朝剃り残した部分や、夕方に出てくる青ヒゲも、N1 Nano Shaver一台でサッと整えられるのは心強い。

どこでもチャージ！便利なUSB-C充電対応

スマートフォンやモバイルバッテリーと同じUSB-Cケーブルで充電可能である。旅先やオフィスで「充電器を忘れた」という心配もぐっと減る。現代のデジタルライフに完全にフィットした、ストレスフリーな設計だ。

いつでも清潔に使える「分解式構造」

ヘッド部分を取り外して水洗いできるため、お手入れも簡単である。常に清潔な状態で使い続けられるのは、肌に直接触れるものだからこそ嬉しいポイントだ。

選べる2色展開でギフトにも最適（イエロー／ブラック）

スタイリッシュなブラックと、目を引く鮮やかなイエローの2色展開である。どちらも男女問わず手に取りやすいデザインで、大切な人へのギフトとしても喜ばれること間違いなしだ。

忙しいあなたのための新習慣

「朝だけじゃなく、夜も凛々しく」というキャッチコピーが、このN1 Nano Shaverの魅力を的確に表現しているだろう。働く人の「時間価値」を高め、どんな瞬間でも「自信を取り戻せる1分」を提供したいという開発チームの想いが、この小さなデバイスにはぎゅっと詰まっているように感じる。

もしあなたが、日々の身だしなみに「もっと手軽さ」と「もっと自信」を求めているなら、ぜひ一度この「N1 Nano Shaver」をチェックしてみてはいかがだろうか。現在、クラウドファンディングサイト「machi-ya」で先行割引価格で手に入れるチャンスだ。あなたの”印象”をブーストする、頼れる相棒になるかもしれない。

