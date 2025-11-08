スパーズのエースガード、ディアロン・フォックスが日本時間9日のペリカンズ戦で今季初出場へ

11月8日（現地時間7日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、ディアロン・フォックスが翌9日にホームのフロストバンク・センターで行われるニューオーリンズ・ペリカンズ戦で、今シーズン初出場を飾ると発表した。

フォックスは、2025年2月4日の3チーム間トレードでサクラメント・キングスから加入した190センチ83キロのポイントガード。スパーズ入団後に17試合へ出場し、平均19.7得点4.3リバウンド6.8アシスト1.5スティールをマーク。

ただ、オフシーズンに負ったハムストリングのケガのため、今シーズンはプレシーズンゲームも含めてレギュラーシーズンも全試合欠場。昨シーズン、ビクター・ウェンバンヤマとフォックスが一緒にプレーしたのは5試合のみだったことから、リーグ屈指のスピードを誇るスコアリングガードの復帰は頼もしい限り。

スパーズは6日のロサンゼルス・レイカーズ戦を116－118で落とすも、かかとの手術明けだったケリー・オリニク、手首を負傷していたジェレミー・ソーハンがそろって今シーズン初出場。現在は新人ディラン・ハーパーが左ふくらはぎ、ルーク・コーネットが足首を負傷して離脱している。

なお、スパーズは8日にヒューストン・ロケッツを121－110で下して連敗を2でストップ。ハリソン・バーンズが24得点5リバウンド2スティール、ウェンバンヤマが22得点8リバウンド4アシスト2ブロック、ジュリアン・シャンペニーが22得点7リバウンド4スティールを残した。

8日を終えて、スパーズはウェスタン・カンファレンス3位の6勝2敗。オールスター選出経験のあるエースガードが復帰し、このチームが勢いを増すことができるかは必見だ。

【動画】昨シーズンにフォックスが決めた好プレー集





