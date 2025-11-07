え、【ユニクロ】にこんなの売ってたの！？ 秋冬コーデが即こなれる♡「柄トップス」

秋らしさたっぷりの柄アイテムが【ユニクロ】から続々登場中！ ふっくらあたたかそうな素材感や、シーズンムード高まる柄使いなど、着るだけでこなれ感のあるスタイルを叶えてくれそうなアイテムが勢揃い。今回は、レイヤードも楽しめそうなショート丈や、羽織りとしても使えるシャツなど、秋冬コーデを格上げしてくれそうな注目の柄トップスをご紹介します。

秋冬ムードを高める大人のセーター

【ユニクロ】「フラッフィクルーネックセーター」\2,990（税込）

秋冬らしさたっぷりのフェアアイル柄が目を引くクルーネックトップス。毛足のあるやわらかな風合いが、着るだけでシーズンムードを引き立ててくれそうです。ショート丈でバランスが取りやすく、ハイウエストボトムやボリュームスカートとも好相性。落ち着いたトーン配色だから、大人の柄アイテムとしても取り入れやすく、１枚でぐっと華やかさが加わりそう。

リラックス感ただよう柄ニット

【ユニクロ】「フェアアイルクルーネックセーター」\3,990（税込）

ふっくらとした素材感と、クラシカルな柄が目を引くクルーネックニット。ほどよく厚みのある風合いで、秋冬らしいあたたかみを感じさせてくれそうです。裾にはさりげないスリットが入り、ボクシーなシルエットが抜け感のある印象に。パンツスタイルはもちろん、ロングスカートと合わせてゆるっと着こなしてもこなれた雰囲気が出せそうな一着です。

ナチュラルな柄でこなれるチェックシャツ

【ユニクロ】「ブラッシュドコットンオーバーサイズシャツ」\3,990（税込）

やさしい色合いのビッグチェックが、秋冬コーデにぬくもりを添えてくれそうな一枚。コットン100％素材で、肌触りも心地よく、リラックスした着こなしが叶いそうです。襟元のボタンは留め方次第で表情が変わる２way仕様。裾はストレートラインで、ゆるっとしたシルエットが魅力です。一枚で着るのはもちろん、羽織りとしてさらっと取り入れることで、季節の変わり目にも重宝してくれそう。

ふんわりぬくもりを感じるショート丈シャツ

【ユニクロ】「フランネルボクシーシャツ」\2,990（税込）

秋冬らしいぬくもりを感じそうな両面起毛のフランネル素材を使ったシャツ。ほどよく厚みがあり、肌あたりがやさしそうなのも魅力です。シルエットはボクシーでショート丈。すっきり見えながらも体を締め付けないゆとりがあり、リラックスした着こなしが期待できるかも。タートルネックをインナーにしてレイヤードを楽しむなど、秋冬の定番アイテムとして取り入れたくなりそうな一枚です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：A.satozaki