ちょうどいい個性 「少しだけ変わったデザイン」デニムトップスもデニムもシンプル。そんなスタイルも、もちろん素敵。普段はだいたいトップスを変えて楽しむデニムスタイル、ここでは「デニムを変えて楽しむ」方法をご提案。例年に比べて、デザイン性に優れたデニムも豊富な今シーズン。あえて「ひとクセあるデザイン」を1本ワードローブに投入して、デニムスタイルを刷新。フロントをとめて完成される進化系タックフロントに施さ