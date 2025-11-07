富士フイルムイメージングシステムズ株式会社は、スマホプリンター “チェキ”「instax mini Link 3」に「Google Pixel」とのコラボレーションモデルを11月14日（金）に発売する。

スマートフォン「Google Pixel」シリーズのイメージに合わせ、「instax mini Link 3」のカラーリングを変更。淡い紫色をベースに、プリント出力部分をメタリックな質感にしている。

スマートフォンの画面に表示される指示に従うだけで、プリンターと専用アプリを簡単に接続できる「Google Fast Pair Service」にも対応。コラボモデルではない既存の「instax mini Link 3」も、11月26日（水）公開予定の新ファームウェアで「Google Fast Pair Service」に対応するという。

「instax mini Link 3」は、スマートフォン内の画像をinstax miniフィルムにプリントするバッテリー駆動のプリンター。撮影時の空間にARエフェクトを組み合わせる「instax AiR Studio」などの機能が利用できる。