日帰り温泉も最高、東京・奥多摩エリアの至福の3風呂　はぁ〜いい湯でした！

最近自転車を買い換えました。元来「物欲」があまりなく、小遣いのほとんどは外食と馬券に消えてしまうのですが、自転車だけは別物。数年に一度くらいの頻度で売り買いしたくなります。今回手に入れたのは軽量小型の折り畳みタイプで、輪行（りんこう、自転車を専用袋に入れて電車やバスで移動すること）もラクラク。どこにでも行きたくなってしまう、まるで翼のような相棒です。

先日、記念すべき最初の輪行は取材を兼ね、東京・奥多摩エリアを訪問しました。自宅から奥多摩湖までニュー自転車の走り心地を確かめながら激走し、日帰り温泉で汗を流して帰りました。地域全体がエンタメパークのような同地には日帰り温泉が数多くあります。ということで今回は奥多摩編の最終回。トレッキングやキャンプなど一日遊んだ後にもってこいの日帰り温泉と美味しい食事処をご紹介したいと思います。

ニュー自転車と奥多摩駅

東西横綱温泉に劣らない！『生涯青春の湯 つるつる温泉』

最初に取り上げるのは、ニュー自転車で訪問した『生涯青春の湯 つるつる温泉』（日の出町）です。“生涯青春の湯”とは大きく出ましたね（笑）。JR青梅線「宮の平駅」から自転車で30分ほどでしょうか。けっこうキツイ坂道を登ると立派な建物が見えてきます。

つるつる温泉とニュー自転車

地下1500mから汲み上げた温泉の泉質はアルカリ成分が高く、お肌がつるつるするらしいです。同じタイプの温泉と言えば、東は岩手県の花巻温泉『佳松園（かしょうえん）』と、西は佐賀県の武雄温泉『元湯』で感動したことがありますが、『つるつる温泉』もなかなかどうして。両横綱に負けず劣らずのぬるぬる具合でした。

同温泉には6席ほどのサウナがあります。しっかり汗をかいた後は、水風呂でしっかり体を冷まし、露天風呂スペースで外気浴を楽しみましょう。目の前に広がるのは奥多摩の山々。緑と自然に囲まれ心も体も整いました。

オツな味！麻婆豆腐と小カレーで汗が吹き出した

最後は食事処でご飯を食べて帰ることにします。当日はビールをぐっとこらえ、まずいただいたのは大好物の麻婆豆腐（メニュー名「本格麻婆豆腐」）です。「推薦・おすすめ逸品」と書いてあったら頼まないわけにはいきません。

ほどなくして料理が到着しました。まずビジュアルがイケています。よくある豆腐と辛いタレを混ぜているというよりは、大きな丸い豆腐にタレをかけているようです。インスタ映えしそうな外観で、若い方にも人気とか。味は花椒（かしょう、ホアジャオ）が効いていて、かなり辛いです。

つるつる温泉（本格麻婆豆腐）

豆板醤や赤唐辛子の味を楽しみながら、「何かもう少し食べたいな」と思ったところ、「小（しょう）カレー」というメニューが目に飛び込んできました。カレーと麻婆豆腐、なかなか一緒に食べる機会がありません。これは面白いかも、と思い食べてみると「辛さのデュエット」はなかなかオツな味わいです。不思議な痺れが口の中を暴れ、なんとも言えない経験をしました。

つるつる温泉（小カレー）

せっかく流した汗が花椒とカレーでまた吹き出してしまったわけですが、これもまた良し。サウナと辛さを思い出しながらまた駅まで走り、自転車を袋に入れて家路につきました。

日本最古、古生層から湧き出る温泉『もえぎの湯』

続いてご紹介するのは、JR青梅線「奥多摩駅」から徒歩で10分ほどの場所にある『もえぎの湯』（奥多摩町）です。

もえぎの湯

同温泉のホームページによれば、奥多摩の地下深く、日本最古の地層といわれる古生層より湧き出る温泉とか。泉質は「メタほう酸・ふっ素」で、適応症は神経痛や筋肉痛などのようです。自転車やトレッキングの後にも最高ですね。

露天風呂は『つるつる温泉』同様、奥多摩の山々に囲まれており、眼下に多摩川を望むこともできる絶好の場所にあります。同温泉は残念ながらサウナがありませんが、湯船にゆっくり浸かって汗をかき、外気浴をすればサウナ同様の効果があると思いますのでどうぞお試しを。

大正解だ！名物「根っ辛うどん」

では、食事処にまいりましょう。『もえぎの湯』では、奥多摩の名産品を頂くことができます。まず川魚です。いただいたのはニジマスの塩焼きで、季節によってはヤマメの塩焼きもあるようです。奥多摩の清流で育ったニジマス。ほどよい苦味が食欲をそそります。

もえぎの湯（ニジマスの塩焼き）

次に同温泉名物の「根っ辛うどん」をいただきました。奥多摩の名産であるわさびの根を刻んで、タレと一緒にうどんにぶっかけた料理です。「根っ辛そば」もありますが、奥多摩界隈の蕎麦は普段よく食べているので、当日はうどんを選択。こしの強いうどんとの相性が抜群で、これは大正解でした。皆さまも「もえぎの湯」で、奥多摩の名産品を味わってください。

もえぎの湯（根っ辛うどん）

屋上露天風呂やサウナが素晴らしい『河辺温泉 梅の湯』

最後にご紹介するのは、JR青梅線「河辺（かべ）駅」すぐにある『河辺温泉 梅の湯』（青梅市）です。初めて訪問したのは2024年の夏。電車とバスを乗り継ぎ、御岳山（みたけさん）に参拝した帰りに寄りました。

駅の目の前に、青梅市中央図書館も入る2棟（AビルとBビル）構成の複合商業施設『河辺タウンビル』があり、そのB棟5階6階に『梅の湯』が、屋上には露天風呂があります。駅から直結なのが嬉しいですね。

梅の湯

梅の湯

同温泉の個人的超お薦めがサウナです。まず席数が多い。サウナ室に入ると、テレビ（これも嬉しい）を中心に何段も席があります。15人くらいは入れる、まるで小劇場のような空間でした。

外気浴は屋上の露天風呂に移りましょう。休憩用の椅子が多くこれも推しポイントです。『つるつる温泉』は山に囲まれた外気浴でしたが、青梅市街を眺めながらも最高です。サウナの話ばかりになってしまいました（笑）。

泉質は『つるつる温泉』同様アルカリ性で、しっとりしたお湯ですので是非温泉もお楽しみください。

生ビールで生き返り、「山賊焼」の旨さに納得

お風呂とサウナで整った後は食事処『梅寿庵（うめじゅあん）』へ。まずは生ビールで一日の疲れを癒しました。風呂上がりのビールとピリ辛きゅうり、言葉がありません。

梅寿庵（ピリ辛きゅうり）

続いていただいたのは長野の中信（ちゅうしん）地区（松本や塩尻）のご当地グルメ「山賊焼」です。鶏肉の一枚肉をニンニクと生姜をベースにした醤油ダシで唐揚げにする料理ですが、『梅寿庵』では焼き鳥タイプで味わうことができます。これ結構いけます。いい発見をしました。

梅寿庵（鶏串の山賊焼）

『梅の湯』は営業時間が23時30分までと、『つるつる温泉』や『もえぎの湯』に比べ、遅くまで営業しているので結構重宝します。奥多摩の帰りは、河辺温泉とサウナと「鶏串の山賊焼き」を満喫してはいかがでしょうか。

驚きや発見がある！奥多摩エリアはまさに「ワンダーランド」

4回にわたり東京の奥座敷、奥多摩エリアを特集しました。同地は50年以上まえ「第二の箱根」にする構想が持ち上がったそうです。

ホテル、野外劇場や音楽場、遊園地の計画もあったようですが、残念ながら夢と消えました。それから数十年、四季折々の風景とエンタメがそろう奥多摩は、今や多くの人々に愛されるワンダーランドになりました。

文・写真／十朱伸吾

おとなの週末Web専属ライター。全国のご当地グルメを求めて40年余。2013年には、“47都道府県食べ歩き”を達成した。訪れた飲食店は1万軒をゆうに超える。旅と食とお酒をこよなく愛するオプチミスト。特にビールには一家言あり。競馬と写真とゴルフも趣味。週1の自転車ツーリングとサウナでダイエットにも成功した。好きな言葉は「発想力は移動時間に比例する」。

