米大リーグのヤンキース傘下マイナーで今季を終えた前田健太投手（３７）が５日（日本時間６日）、自身のインスタグラムを更新し、あらためて来季は日本のプロ野球でプレーする意向を示し、米国での１０年間に感謝の思いをつづった。

前田は「来シーズンから日本でのキャリアを続けることにしました。２０１６年から２０２５年までアメリカで野球をしたことは夢の実現であり、忘れられない瞬間でいっぱいの１０年間でした。心から感謝しています」とメッセージを載せた。

１５年オフにポスティング制度を利用し、広島からドジャースへ移籍。１年目の１６年に１６勝１１敗、防御率３・４８の成績を残した。１７年も１３勝を記録し、チームのワールドシリーズ進出へ貢献した。

その後はツインズ、タイガースでプレー。今季はタイガースで中継ぎとして７試合に登板も不振で５月７日に自由契約。カブスとマイナー契約も８月にＦＡとなり、その後はヤンキースとマイナー契約を結び３Ａスクラントンでプレーした。

９月には「（２３年オフにタイガースと）２年契約をした時に、これを終えたら帰ろうと思っていた」と来季の日本球界復帰を明言。日本では巨人が獲得調査を行っている。「来シーズン、日本で新たなチャプターを始めるので、私たちの道が再び交差する日を楽しみにしています」と前田。今後の去就が注目される。