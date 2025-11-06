ワールドカップ連覇目指す“王者”アルゼンチンの新ユニフォーム発表 3度の世界一をイメージ
アルゼンチンサッカー協会とアディダスは5日、アルゼンチン代表チームが着用する新ユニフォームを発表した。
発表されたホームキットでは、伝統的な“アルビセレステス”（空色と白）の縦縞となっており、空色部分にはフェードがかかるデザインになっている。このグラデーションはアルゼンチンが1978年、1986年、前回の2022年と3度、ワールドカップを制覇したことをイメージしている。また背面の首元には「1893」と刻印があり、アルゼンチンサッカー協会の創立年である1893年を表している。
アルゼンチン代表は、FIFAワールドカップ26南米予選で2位に勝ち点9差をつける形で首位通過。大会連覇、通算4度目の世界王座を目指す。
発表されたホームキットでは、伝統的な“アルビセレステス”（空色と白）の縦縞となっており、空色部分にはフェードがかかるデザインになっている。このグラデーションはアルゼンチンが1978年、1986年、前回の2022年と3度、ワールドカップを制覇したことをイメージしている。また背面の首元には「1893」と刻印があり、アルゼンチンサッカー協会の創立年である1893年を表している。
アルゼンチン代表は、FIFAワールドカップ26南米予選で2位に勝ち点9差をつける形で首位通過。大会連覇、通算4度目の世界王座を目指す。