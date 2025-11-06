米データサイト「ファングラフス」は５日（日本時間６日）、今オフのＦＡ選手トップ５０を発表し、日本人選手ではヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー挑戦することが決定的な村上宗隆内野手（２５）が１２位、西武と協議中の今井達也投手（２７）が２０位、同システムを申請することが発表されている巨人・岡本和真内野手（２９）が２１位にランクインした。現役メジャーリーガーではカブスからＦＡとなった今永昇太投手（３２）が１８位に入った。

村上については「実績あるスラッガーとして、彼はチームが長期契約で囲い込みたいと夢見るスター選手だ」としながら、三振率の高さと守備力を懸念し、ドジャース・大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希と比べて「村上は素晴らしい打者だが、メジャーで予想される影響力という点では、この３人より明らかに劣る」という予想も。６〜７年契約で、平均年俸２２００万ドル（約３３億４０００万円）と試算した。

今井は「（日本から）今年アメリカへ渡る投手の中で最も優れた存在」とし、「彼の年齢と結果を考えれば、５年未満で終わることは想像できないし、ここ数年のＮＰＢトップスター投手たちがメジャーで華々しい結果を出していることも追い風になる」と予想。４〜５年契約で、平均年俸１６００万ドル（約２４億３０００万円）から２０００万ドル（約３０億４０００万円）と予想。岡本については「長打力と打率を兼ね備え、三振が少なく、さらに常に二ケタ台の四球率を記録している」と紹介。「レギュラー打者として十分に通用する打撃を持っている」とし、３〜４年契約で、平均年俸１６００万ドル（約２４億３０００万円）から１８００万ドル（約２７億３０００万円）と予測された。

米スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」もこの日まで年俸予想を行っている。「彼らのＮＰＢでの成績は２０２２年にカブスと契約する前の鈴木誠也のものに最も近い」とし、成績を予測する際の基準点になるとした。村上は８年１億５８５０万ドル（約２４０億９０００万円）、岡は４年７８５０万ドル（約１１９億３０００万円）と予想した。

今井については「菊池雄星（現エンゼルス）が最もいい比較対象といえるかもしれない。なぜなら彼は２０１９年にシアトルと契約する前に、現在の今井と同じ年齢で、今井と似た奪三振率を持っていたからだ」とし、加えて「日本での松坂大輔の最後の年と一致しているところがある」と評価。岡本、村上より高額な８年１億９０００万ドル（約２８８億８０００万円）と試算した。