スキンケアブランド「パーフェクトワンフォーカス」が、「ポムポムプリン」「シナモロール」とコラボレーションした限定デザインの「スムースクレンジングバーム」と「スムースクレンジングバーム ディープブラック」を2025年11月21日（金）より数量限定で発売する

■サンリオキャラクターズと楽しむ癒しのナイトルーティン

今回の限定デザインは“ナイトルーティン”をテーマに、もこもこの泡に包まれたお風呂シーンをモチーフにした癒し系アートを採用。ポムポムプリンとは3度目のコラボレーションで、もちツヤほっぺに感動する姿や体重測定にそわそわする姿が描かれたデザインとなる。一方、ブランド初コラボとなるシナモロールの限定デザイン「スムースクレンジングバーム ディープブラック」は、みるくと一緒にクレンジングタイムを楽しむ姿や、おやすみ準備中の可愛らしい姿をデザイン。

気分に合わせて2種類のキャラクターと一緒にナイトケアが楽しめる仕様となっている。

■商品情報

新日本製薬 株式会社

パーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ポムポムプリン 限定デザインパーフェクトワンフォーカス スムースクレンジングバーム ディープブラック シナモロール 限定デザイン各 2,970円（税込）