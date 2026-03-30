見た目も着心地も「とにかくいい」スタイルがよく見える「次のデニム」の選び方







細く、長く、美脚へ導く新たなパンツ選びとして、スタイルアップにつながるディテール・デザインに着目。心地よさと見た目のよさのどちらもかなう視点の転換が、これからのオシャレをさりげなくアシストしてくれるはず。







「ポイントは？」美脚デニムの新たな選択肢

いつだって頼りになるブルーデニムにも変化の兆しが。合わせやすさはそのままに、着映えもかなえてくれる1本をピックアップ。







【KURO】

メリハリの出る立体的な仕立て



( SOLID SILHOUETTE )

飾らないのに色っぽい人物像を確立



サイドのステッチがひざあたりから内側へカーブし、ゆとりのあるフォルムを描くユニークなパターン。ふくらみのある絶妙シルエットで洒落感を底上げ。女性らしいてろっとしたストライプ柄がアクセントとなり、圧迫感なく凜とした佇まいに。







【Liesse】

うしろ姿の華奢さが増す直線ステッチ



( CENTER STITCH )

バルーンシルエットで大人びた甘さに



丸みのあるフォルムで脚線をカバーしつつ、大きなパッチポケットと、すその垂直なステッチで横幅の膨張感はセーブ。どこから見てもすらりとした脚に。＋シャギーニットで爽快なブルーにぬくもりを。前面も計算されたワンタック＆センタープレスをほどこしたデザイン。







（デニムのプライスなど詳細へ）

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