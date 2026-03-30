3月29日放送のABEMA『秘密のママ園2』に出演したモデルの滝沢眞規子らが、番組内の密着企画に登場した「家事・育児分担100対0」の“堕落パパ”のあまりに身勝手な生態に、言葉を失うほどドン引きする場面があった。

【映像】「子供を放置してベランダで一服」亭主関白夫（49歳）の驚きの育児の様子

今回、番組が「アップデート」のターゲットに選んだのは、兵庫県神戸市に住む15歳差の「フラメン婚」夫婦。夫のススムさん（49歳）は日本フラメンコ協会の理事も務める重鎮だが、家庭内では「昭和の男」という言葉を免罪符に、令和の時代とは思えない振る舞いを連発していた。

ママの外出中、隠しカメラが捉えたのは、リビングの隅でただ「棒立ち」し、1歳の次男が構って欲しそうにしていてもスマホを離さないパパの姿。さらにスタジオに衝撃を与えたのは、子供が不安定な滑り台の上にいて目が離せない状況にもかかわらず、自身の喫煙のためにベランダへ逃亡した場面だ。

窓を閉め切り、泣き叫びながら窓を叩く子供をよそに、窓越しに「開けれません」と一蹴して一服する姿に、スタジオの近藤千尋は「寂しいね、かわいそう……」と絶句。滝沢も身を乗り出し、「何やってんの？」「どうしたの？」と、その無責任な姿に不快感をあらわにした。

さらにママの帰宅後、夕食準備や掃除、育児に追われるカオスな状況下で、パパは突然打楽器の「カホン」を持ち出し演奏を開始。手伝いを求めるママに対し、言い放った言葉がスタジオの逆鱗に触れた。

「そんなの（家事）いつもやってるやん。俺、昭和の男だから。家事やらないって分かってて結婚したでしょ？」（パパ）

この自分勝手すぎるリズムと開き直りに、滝沢の怒りは頂点に。「携帯見てるだけなら、もうベランダから放り投げたい」「最悪だよ、マイナス50点！」「（カホンは）違うところでやってほしい、調子狂うわ」と、バッサリ切り捨てた。

外面は「育児やってる風」を装い、家では「昭和」を盾に一切動かないパパ。百戦錬磨のママタレントたちにとっても、その亭主関白ぶりは「キッツ……」と絶句するしかない領域だったようだ。