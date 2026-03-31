もう出がけに「鍵がない！」と焦らない。ダイソーで1000円の“紛失防止タグ”、買ってみたら快適すぎた
大切な所持品につけておくといざという時に役立つ紛失防止タグ。我が家でも家の中で見失いがちな子どものアイテムや自分のキーケースなどにつけていますが、スマホから音で呼び出せるためこれまで何度も助けられています。
そんな便利な紛失防止タグ、今ではDAISO（ダイソー）でも購入できることをご存知ですか？ 価格はさすがに100円とはいきませんが、それでもだいぶリーズナブル。しかもiPhoneの「探す」機能にも簡単に登録できるんです。
◆iPhoneユーザーに朗報！ DAISO紛失防止タグが手軽で便利
なくしものを位置情報や音で見つけ出すことができる紛失防止タグ。いつの間にか100円ショップでも気軽に購入できるようになっていたとは驚きです。
DAISOのモバイル用品コーナーに置いてある紛失防止タグは、iPhone・iPadに登録することができ、Apple社純正の「探す」アプリでサウンドを再生したり、タグまでの最短経路を案内してくれます。それ以外のスマートフォン等には対応していないので気を付けてください。
価格は税込1,100円。DAISOに置いているアイテムの中では高額な方ですが、紛失防止タグをネットで検索すると大体1,500円〜2,500円程度のものが多いので、それに比べるとリーズナブルです。
サイズは約41.5×41.5×9mmで、重さは電池を入れていない状態で約5.7g。コンパクトで軽く、邪魔になりません。
防水等級はIPX4。“あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響を受けない”レベルなので、仮に自転車の鍵につけていて突然の雨に見舞われるくらいでは壊れる心配はなさそうです。水没はNG。
本体にはストラップホールがついていて、キーホルダーなどに手軽に取り付けることができます。もちろんそのままポーチや財布の中に仕込んでもOK。
◆登録は思っていた以上に簡単！
まずは本体に電池を入れます。対応電池はコイン型リチウム電池のCR2032×1。電池は別売りなのでタグと一緒にDAISOで購入しました。本体裏のカバーをスライドして取り外し電池をセットすると、その時点でメロディ音が鳴って電源がオンになります。
iPhoneの「探す」アプリを起動して「持ち物を探す」をタップ。持ち物を追加、または右上の＋を押して登録に進みます。
「その他の対応している持ち物を追加」を選ぶと探索が始まり、DG036-2102が表示されたら接続を押します。指示に従ってアイコンや名前を設定するとマップ上に表示されるようになり、設定は完了です。あっという間！
紛失防止タグは同一AppleIDごとに最大16台まで登録可能。複数使う場合でも、名前やアイコンを自由に設定できるのでアイテムが見分けやすく安心。別のアイテムに付け替えたい時には、「探す」アプリであとから名前とアイコンを変更することも可能です。
◆鍵が見当たらない！ そんな出がけのパニックから解放されます
アプリのサウンド再生を押すとタグから「ピッピッピッ」という音が鳴り、徐々に大きくなっていきます。
娘の自転車を時々借りることがあるのですが、娘が鍵を所定の場所へと戻さないことが多々あり、その度に家じゅうを探し回らなければならないのがかなりのストレスでした。自転車の鍵にタグをつけてからは音で所在を確認してすぐに見つけられるように……！ タグの情報はiPhoneユーザーであれば設定して複数人で共有することも可能なので、それぞれのスマホで位置情報を見たり音を鳴らすこともできます。
「バッグにきちんと入れたか不安……」という時にも、わざわざバッグをガサゴソしなくてもスマホで音を鳴らせば気軽にチェックできて便利！
電池を入れ替えれば繰り返し使えてコスパも◎。電池の寿命は最大1年間ですが、アプリに電池残量が表示されているので交換時期の目安がわかりやすくて助かります。
100円ショップのアイテムということで、正直使い勝手や精度に不安を抱いていたところもあったのですが、今のところなんの問題もなく快適に使用できています。お試し感覚で気軽に購入できるので、まだ紛失防止タグ自体を使ったことがない人にもオススメですよ。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
そんな便利な紛失防止タグ、今ではDAISO（ダイソー）でも購入できることをご存知ですか？ 価格はさすがに100円とはいきませんが、それでもだいぶリーズナブル。しかもiPhoneの「探す」機能にも簡単に登録できるんです。
なくしものを位置情報や音で見つけ出すことができる紛失防止タグ。いつの間にか100円ショップでも気軽に購入できるようになっていたとは驚きです。
DAISOのモバイル用品コーナーに置いてある紛失防止タグは、iPhone・iPadに登録することができ、Apple社純正の「探す」アプリでサウンドを再生したり、タグまでの最短経路を案内してくれます。それ以外のスマートフォン等には対応していないので気を付けてください。
価格は税込1,100円。DAISOに置いているアイテムの中では高額な方ですが、紛失防止タグをネットで検索すると大体1,500円〜2,500円程度のものが多いので、それに比べるとリーズナブルです。
サイズは約41.5×41.5×9mmで、重さは電池を入れていない状態で約5.7g。コンパクトで軽く、邪魔になりません。
防水等級はIPX4。“あらゆる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響を受けない”レベルなので、仮に自転車の鍵につけていて突然の雨に見舞われるくらいでは壊れる心配はなさそうです。水没はNG。
本体にはストラップホールがついていて、キーホルダーなどに手軽に取り付けることができます。もちろんそのままポーチや財布の中に仕込んでもOK。
◆登録は思っていた以上に簡単！
まずは本体に電池を入れます。対応電池はコイン型リチウム電池のCR2032×1。電池は別売りなのでタグと一緒にDAISOで購入しました。本体裏のカバーをスライドして取り外し電池をセットすると、その時点でメロディ音が鳴って電源がオンになります。
iPhoneの「探す」アプリを起動して「持ち物を探す」をタップ。持ち物を追加、または右上の＋を押して登録に進みます。
「その他の対応している持ち物を追加」を選ぶと探索が始まり、DG036-2102が表示されたら接続を押します。指示に従ってアイコンや名前を設定するとマップ上に表示されるようになり、設定は完了です。あっという間！
紛失防止タグは同一AppleIDごとに最大16台まで登録可能。複数使う場合でも、名前やアイコンを自由に設定できるのでアイテムが見分けやすく安心。別のアイテムに付け替えたい時には、「探す」アプリであとから名前とアイコンを変更することも可能です。
◆鍵が見当たらない！ そんな出がけのパニックから解放されます
アプリのサウンド再生を押すとタグから「ピッピッピッ」という音が鳴り、徐々に大きくなっていきます。
娘の自転車を時々借りることがあるのですが、娘が鍵を所定の場所へと戻さないことが多々あり、その度に家じゅうを探し回らなければならないのがかなりのストレスでした。自転車の鍵にタグをつけてからは音で所在を確認してすぐに見つけられるように……！ タグの情報はiPhoneユーザーであれば設定して複数人で共有することも可能なので、それぞれのスマホで位置情報を見たり音を鳴らすこともできます。
「バッグにきちんと入れたか不安……」という時にも、わざわざバッグをガサゴソしなくてもスマホで音を鳴らせば気軽にチェックできて便利！
電池を入れ替えれば繰り返し使えてコスパも◎。電池の寿命は最大1年間ですが、アプリに電池残量が表示されているので交換時期の目安がわかりやすくて助かります。
100円ショップのアイテムということで、正直使い勝手や精度に不安を抱いていたところもあったのですが、今のところなんの問題もなく快適に使用できています。お試し感覚で気軽に購入できるので、まだ紛失防止タグ自体を使ったことがない人にもオススメですよ。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。