【花とゆめ 23号】 11月4日発売 価格：490円

白泉社は、「花とゆめ」23号を11月4日に発売した。価格は490円。

「暁のヨナ」は完結まであと3話。今号では白の龍神とともに、魂だけが流れついたスウォンも連れて、無事地上へと帰還することができたハクだったが、地上でも実体はなく、姿は見えないままで――。

連続付録第3弾には、「『暁のヨナ』名場面クリアファイル（3） by 草凪みずほ」が付属。表面には、スウォン・ジュド・ケイシュクの3人が描かれた草凪氏描き下ろしイラストが使用されている。

また、「『暁のヨナ』BIGジグソーパズル」が10名に当たるプレゼント企画もカラー記事として掲載。応募締め切りは10月20日で、応募には紙版に付属する応募券が必要となる。

巻頭カラーは月永遠子氏の『兎は獣の肚の底でしあわせな夢をみる』。たきどん氏の『ひとまず恋に慣れさせてください』、2026年1月にTVアニメがスタートする師走ゆき氏の『多聞くん今どっち!?』がカラーページ付きで掲載されている。

今度は義兄に迫られた雪穂は…!?

今後もカップルを演じることになった2人は…!?

F/ACEの強化合宿スタート！ うたげも参戦…!?

