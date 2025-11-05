きょう東証グロース市場に新規上場したクラシコ<442A.T>は、公開価格と同じ１３９０円カイ気配でスタートした。



同社は、医療従事者向け白衣・スクラブ（上下に分かれた医療ウェア）、患者衣などのメディカルアパレルの企画・開発・販売が主な事業で、エムスリー<2413.T>の子会社であるエラン<6099.T>の持ち分法適用関連会社。テーラード技術をベースにし、機能性とデザイン性を持った素材を糸から開発することで、デザイン性、着心地、肌触りと工業用洗濯にも耐えられる耐久性が両立するメディカルアパレル商品を提供しているのが特徴だ。公募株式数２８万株のほか、オーバーアロットメントによる売り出し４万２０００株。主幹事は大和証券。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



