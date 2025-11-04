バックパスで痛恨のオウンゴールを記録してしまった昌子。（C）Getty Images

　まさかのオウンゴールだ。

　FC町田ゼルビアは11月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第４節でメルボルン・シティ（オーストラリア）と町田市立陸上競技場で対戦している。

　キックオフから１分も経たないうちに、町田は失点。34秒、自陣で後ろ向きの状態でボールを収めた昌子源がバックパス。これが勢いがあったか、GK谷晃生の予想とは少しずれたコースに飛び、そのままゴールに吸い込まれた。
 
　試合を中継する『DAZN』で解説を務める林陵平氏は「らしくない」「かなり痛い入り」とコメントした。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

