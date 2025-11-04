まさか！ 開始34秒でゼルビア昌子源が痛恨オウンゴール。バックパスがそのままゴールイン。林陵平は「らしくない」とコメント【ACLE】
まさかのオウンゴールだ。
FC町田ゼルビアは11月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第４節でメルボルン・シティ（オーストラリア）と町田市立陸上競技場で対戦している。
キックオフから１分も経たないうちに、町田は失点。34秒、自陣で後ろ向きの状態でボールを収めた昌子源がバックパス。これが勢いがあったか、GK谷晃生の予想とは少しずれたコースに飛び、そのままゴールに吸い込まれた。
試合を中継する『DAZN』で解説を務める林陵平氏は「らしくない」「かなり痛い入り」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！
FC町田ゼルビアは11月４日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第４節でメルボルン・シティ（オーストラリア）と町田市立陸上競技場で対戦している。
キックオフから１分も経たないうちに、町田は失点。34秒、自陣で後ろ向きの状態でボールを収めた昌子源がバックパス。これが勢いがあったか、GK谷晃生の予想とは少しずれたコースに飛び、そのままゴールに吸い込まれた。
試合を中継する『DAZN』で解説を務める林陵平氏は「らしくない」「かなり痛い入り」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】絶世の美女がずらり！ Ｃ・ロナウドの“元恋人＆パートナー”たちを年代順に一挙公開！