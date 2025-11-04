Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日（月）9時から11月4日（火）23時59分まで「AmazonスマイルSALE」を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、MagSafe対応でiPhoneの背面にぴったりくっつくNextorage（ネクストレージ）のポータブルSSD「NX-P2MG（1TB）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

Nextorage 日本メーカー ポータブルSSD MagSafe 対応 1TB 10Gbps USB3.2 Gen2 Type-C 最大読込速度1050MB/sec iPhone16 iPhone15 Pro, Pro Max, Windows, MacOS 動作確認済み ProRes Blackmagic 容量不足解決 外付けssd NX-P2MG1TB/ENEL ネクストレージ 13,583円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

ソニーの技術が結集。ネクストレージのポータブルSSD「NX-P2MG（1TB）」が15％オフ

Image:Amazon.co.jp

Nextorage（ネクストレージ）のMagSafe対応ポータブルSSD「NX-P2MG（1TB）」がセール特価で15％オフ。

ソニーのフラッシュメモリ製品事業が独立して設立されたネクストレージは、高性能なSSDやメモリーカードを製造・販売しています。

「NX-P2MG（1TB）」はMagSafeに対応しており、iPhoneの背面にピタッと固定できて便利です。

吸着力もパワフルで安心。データの移行中にケーブルがブラブラしないので使いやすいのがポイント。

重さは36.5g。本体サイズは64.3mm×12.4mm×64mmとコンパクトで、スマホのカメラレンズに干渉しません。

1TBの大容量で、バックアップだけでなく高解像度のProRes動画の保存も問題なしです。

USB3.2 Gen2対応で書き込みも読み込みも爆速。高速転送をサポートするUSB-Cケーブルも付属

USB3.2 Gen2対応で、最大読み込み速度1050MB/s、最大書き込み速度1000MB/sを実現しています。

Image:Amazon.co.jp

最大40Gbpsの高速転送が可能な、18cmのUSB-Cケーブルも付属。

動画撮影をしながら、SSD本体に直接データが保存できるのは助かります。

データ復旧ソフト「メモリーカードファイルレスキュー」のダウンロード権限付き。誤って削除したデータを可能な範囲内で復旧できるのは有難いです。

iPhoneからノートPCまで幅広い機器に対応。3年間のメーカー保証付きなのも助かります！

exFATでフォーマット済なのでiPhoneだけでなく、Windows PCやMacなどさまざまな機器に挿すだけで使用できます。

Image:Amazon.co.jp

事前にソフトウェアをダウンロードする必要がないので、スマホで撮影した動画を本体に保存して、ノートPCに接続すれば動画編集もスムーズですよ。

購入日より3年間のメーカー保証付き。日本語でのサポート対応で、万が一のトラブルでも安心です。

スマホのデータ容量が手軽に拡張できる「NX-P2MG（1TB）」。ストレージ不足に悩んでいる人にぴったりのアイテムですよ！

＞＞2TBモデルはこちら

なお、上記の表示価格は2025年11月4日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

Source:「AmazonスマイルSALE」