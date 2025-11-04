平河ヒューテがＳ高で新高値、２６年３月期業績予想を上方修正し営業益は過去最高へ

平河ヒューテック<5821.T>はストップ高水準の２８２５円に買われ、上場来高値を更新した。前週末１０月３１日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の３５０億円から３６５億円（前期比１８．５％増）、営業利益予想を３０億円から４０億円（同７６．４％増）に引き上げた。営業利益が３期ぶりに過去最高益を更新する見込みとなり、評価された。



北米メガソーラー発電所におけるパネル間接続用のエネルギー産業関連ケーブルは、現地の旺盛な需要を背景に売り上げが想定を上回る見通し。車載用ケーブルの新規量産品や医療用ケーブルの新製品も堅調に推移。産業機器用ケーブルにおける一部ＦＡ分野の回復傾向も追い風となる。９月中間期は売上高が１８０億９１００万円（前年同期比１２．９％増）、営業利益が２１億２４００万円（同６９．９％増）だった。



