アルプスアルパイン<6770.T>が大幅高で、年初来高値を更新した。同社は１０月３１日取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表。モビリティ事業で顧客の開発計画の変更により開発費の一部を第３四半期以降に執行延期したことなどから、売上高は前年同期比３．１％増の５０５７億１１００万円（従来予想は４９８０億円）、営業利益は同８９．２％増の２１２億２２００万円（同１２１億円）と上振れて着地した。



あわせて、２６年３月期通期の連結業績予想を修正。売上高の見通しは従来の９５００億円から９７５０億円（前期比１．６％減）、営業利益の見通しは２５０億円から３２０億円（同６．２％減）に引き上げた。第３四半期以降の想定為替レートを変更したことが主な要因で、１ドル＝１４５円（従来は１４０円）、１ユーロ＝１７０円（同１６０円）としている。



出所：MINKABU PRESS