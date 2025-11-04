首都圏「中古マンション」平均価格は4,835万円 - 都内23区平均は2017年から2倍に
アットホームは10月28日、「首都圏における「中古マンション」の価格動向(2025年9月)」を発表した。不動産情報サイト アットホームで消費者向けに登録・公開された首都圏(※)中古マンションの1戸あたり平均登録価格(売り希望価格)を調査・分析した。
中古マンション 首都圏8エリアにおける価格・崔渦繊専有面積
首都圏の中古マンション1戸あたり平均価格は4,835万円で、前月比、前年同月比ともに14カ月連続で上昇している。
首都圏8エリアの平均価格
エリア別の前月比は、神奈川県他、埼玉県他がわずかに下落した一方、東京23区、横浜市・川崎市、千葉県他の3エリアは1%を超える上昇となった。東京都(23区/都下)、横浜市・川崎市、千葉県他の4エリアは2017年1月以降最高額を更新。2017年1月を100とした東京23区の平均価格指数は203.5となり、初めて200を超えた。
首都圏8エリアの平均価格指数の推移
※東京都(23区／都下)、神奈川県(横浜市・川崎市／他)、埼玉県(さいたま市／他)、千葉県(柏市、松戸市、流山市、我孫子市、市川市、浦安市、習志野市、船橋市／他)
