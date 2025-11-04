３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２２６ドル安 ナスダックは続伸 ３日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２２６ドル安 ナスダックは続伸

３日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比２２６．１９ドル安の４万７３３６．６８ドルと反落した。１０月の米ＩＳＭ製造業景況感指数が前月から低下し、米国の景気の先行きに対する慎重な見方が広がった。高値警戒感がくすぶるなかで主力株の一角に持ち高調整目的の売りが出た。ハイテク株は総じて堅調に推移し、ナスダック総合株価指数は続伸した。



メルク＜MRK＞やシェブロン＜CVX＞、ユナイテッドヘルス・グループ＜UNH＞が売られ、ナイキ＜NKE＞やスリーエム＜MMM＞が値を下げたほか、ＭＰマテリアルズ＜MP＞やクリーブランド・クリフス＜CLF＞、アーチャー・アビエーション＜ACHR＞が下値を探った。半面、ボーイング＜BA＞がしっかり。イーライ・リリー＜LLY＞が株価水準を切り上げ、ケンビュー＜KVUE＞やカーバナ＜CVNA＞が大幅高となった。



ナスダック総合株価指数は１０９．７６ポイント高の２万３８３４．７２と続伸した。エヌビディア＜NVDA＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が頑強。テスラ＜TSLA＞やマイクロンテクノロジー＜MU＞が高く、アイデックス・ラボラトリーズ＜IDXX＞やＩＲＥＮ＜IREN＞が急伸した、半面、メタ・プラットフォームズ＜META＞やブロードコム＜AVGO＞が軟調。キンバリー・クラーク＜KMB＞が急落した。



