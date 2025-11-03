Mori Calliope、TVアニメ『ガチアクタ』第2クール主題歌MV公開
Mori Calliopeが、新曲「LETS JUST CRASH」のMusic Videoを公開した。
今回のMusic Videoでは監督に『銀河特急☆ミルキーサブウェイ』で知られる亀山陽平氏を迎えた躍動感と疾走感溢れる見応えのある作品に仕上がっている。また、CGチームには『ウサビッチ』等を手掛けるカナバングラフィックスが参加。Mori Calliope初のフル3DアニメーションMVとなっている。
■亀山陽平コメント
この度、MV『LETS JUST CRASH』にて、監督・キャラデザで参加させていただきました、亀山陽平です。
以前からCalliopeさんのファンとしていくつも楽曲は聴かせていただいていたのですが、今回の『LETS JUST CRASH』は、初めて聴いた時点でテンションバチ上がりの劇薬ソングで、制作に参加させていただけたこととても感謝しております。楽曲内にちりばめられた魅力的な音や歌声を、どう映像で回収するか頭をひねりながら構成しました。ぜひお楽しみください！
＜リリース情報＞
Mori Calliope
「LETS JUST CRASH」
配信中
https://lnk.to/mc_ljc
