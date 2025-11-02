理系女子で元会社員グラドルの山田かな。今年は『水曜日のダウンタウン』でクロちゃんと共演し話題となった。

「いまの悩みは、友達が少ないことです。 “来る者は拒まず” スタイルなのですが、同業者だと風吹ケイちゃんくらいしか友達と呼べる人がいなくて。でも彼女とは2人で韓国旅行をするくらい、仲よくしています。とはいえ、そんなに話さないし趣味も違うから、なんで気が合うのかわからないんです（笑）」

そんな彼女の趣味は。

「アクアリウムを作って、チョコレートグラミーという熱帯魚を飼っています。また、テラリウムではマダライモリを飼育しているんです。見た目がきれいで、熱帯魚やイモリがかわいいので、いつも癒やされています。今は特にテラリウムをいろいろアレンジすることが好きで、沼っちゃっています。

そして、自宅の趣味部屋には人工芝を敷いているんです。テレビでサッカー観戦をするときに、芝を感じたくて。東京ヴェルディのファンですが、12人めの選手になった気分で観られるので、サッカーが好きな方にはおすすめですよ」

今後の目標を聞いた。

「全グラビア雑誌の表紙を飾ることです。お芝居では、地上波のドラマに出演したいな。」

やまだかな

30歳 1995年9月27日生まれ 千葉県出身 T156・B89（G）W60H94 高校卒業後に会社員などを経て、2021年に1stDVDをリリースしてデビュー。芸能活動中に在学していた理系の大学を卒業し、現在は女優、グラドルとして活動している。そのほか最新情報は、公式X（@maybe_yamada）、公式Instagram（@maybe.yamada）にて

※FLASHデジタル写真集『甘い罠』は各電子書店にて発売中！

写真・小塚毅之

スタイリスト・田中陽子

ヘアメイク・新井祐美子