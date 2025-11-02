そこに何があるのか。見ている側まで除きたくなってしまう…。猫さんが必死にゴミ箱を漁る姿が面白くて可愛いと、大きな話題となっています。

SNSで注目を集めている投稿は、記事執筆時点で18万再生を突破し、「猫かどうかも怪しい」「二日酔いの私みたい」「あははっ めちゃくちゃ可愛い」といったコメントが寄せられました。

【動画：頭を突っ込んで『ゴミ箱をあさっていた猫』…】

なぜ、そうなってしまった

TikTokアカウント「うんピ」に投稿されたのは、必死にゴミ箱を漁っているベンガル猫さんの姿。飼い主さんが様子を見ると、「え、どうしたの…？」思わず聞きたくなるようなポーズをしていたといいます。

そのポーズとは、まるで宝探しでもしているかのように、二本足で立ち上がってゴミ箱に頭を突っ込む姿。見方によっては、「お酒を飲み過ぎた人が二日酔いになっている」ようにも見えます。猫さんのこの姿を初めて見たときは、飼い主さんもビックリしたことでしょう。

ゴミ箱に対する並々ならぬ執念

しっかりと二本足で立つ姿からは、ゴミ箱を漁ることに対する熱い想いを感じたとのこと。「この日のために足腰鍛えるの…？」と聞きたくなってしまうような、大股開きでどっしりとした構えに、思わず笑ってしまいました。

ゴミ箱を漁るのに夢中な猫さんは、飼い主さんが背中をトントンしても、全くやめる素振りを見せなかったそう。何がそんなに気になるのか。答えは猫さんにしか分かりませんが、意地でも漁るのをやめない執念に感動すらしてしまいます…！

猫さんのゴミ箱漁りに終わりなし

結局、猫さんは飼い主さんに抱っこされるまでゴミ箱を漁り続けたそう。ゴミ箱と引き離されるときには、「離れたくにゃい～」といったように手を伸ばしており、まるで今生の別れのようだったといいます。

ちなみに飼い主さん曰く、ゴミを漁っていたのはこの日だけではないとのこと。猫さんは定期的にゴミ箱を漁っているようで、ゴミ箱のニャルソックをしてくれているのかもしれませんね。

投稿には「これの為に日々足腰鍛えてるんやろな」「踏ん張り具合に気合いを感じる」「久しぶりに笑いました 可愛すぎます」「足、足 開き過ぎよ」「必死さが伝わって可愛い」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「うんピ」では、今回登場したベンガル猫さんのほかに、2匹の猫さんも登場しており、微笑ましい日常の姿が投稿されています。

猫さん、飼い主さん、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「うんピ」さま

執筆：びわっこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。