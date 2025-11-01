"1日で1000人と関係を持つ"乱倫パーティーなど、過激な企画で物議を醸すイギリス出身のインフルエンサー、ボニー・ブルー（26）。9月に開催した"全英バスツアー"の舞台裏を公開したが、ファンとの健全な交流の合間に、男性と連れ立ってホテルに向かう様子など意味深長なシーンが挿入されている。【前後編の前編】

【写真】バスの前で開脚して座るボニー。人気のない場所で不自然に揺れ続けるバス

ボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨な有料コンテンツを会員制サイトで販売している。一般の男性を巻き込んだ過激な企画を次々と打ち出して、世界中に悪名を轟かせる存在となった。本人は、「月収54万ポンド（日本円にして1億円以上）」と豪語している。

ボニーは今年9月、特製ラッピングバスでイギリス9都市を巡回するツアーを完遂。10月27日、その裏側に密着した約45分間の映像がYouTubeで公開された。

冒頭でボニーは、バスの後部座席のマットについて、「すでにいくつかのシミがあるけど、さらに悪化するばかりです」といたずらっぽく語っていたが、実際のところ、映像の大半を占めているのはファンとの健全な交流のシーンだ。海外事情に詳しいジャーナリストが解説する。

「若い男性はもちろん、白髪の老人からまだローティーンに見える少年、若い女性たちのグループと、幅広い層がサインや記念撮影を求めて、ボニーのもとに殺到していました。

今年7月にはイギリスの公共放送局でドキュメンタリー番組が放送され、ボニーはいまや成人向けコンテンツの枠を超えた知名度を誇ります。ボニーとツーショットを撮った人々の多くは、普段から彼女のコンテンツに親しんでいるわけではなく、単に"SNS上の超有名人"と接触してみたかっただけなのかもしれません」

今回の映像は、主に各地のファンとのやりとりと、ボニーのちょっとしたコメントで構成されている。時折ボニーは、大きく舌を出してストローを舐めてみせるものの、YouTubeで公開されている以上、あまり露骨なシーンは含まれていない。

しかし、ごく短時間、意味深長なシーンが含まれている。前出のジャーナリストが続ける。

「バスの車内で人間らしきシルエットが上下運動を繰り返すシーンが3秒ほどありますが、何を撮影した映像なのかは説明されていません。また、ボニーと男性らしき2人組がバスから降りてホテルに向かうところや、室内で何者かが激しく動いているように見えるところを窓の外から捉えたシーンもありますが、どちらも遠くから撮影しているため、具体的に何を目的としているのかは不明です」

このバスツアーを通して、ボニーは50人以上の相手と関係を持ったことを公言している。

「バスツアーのために用意した特設サイトには、"一般の方と関係を持たない"というルールが明記されていたとのことですが、それは単なる建前だったようです。

ツアー完了後、イギリスのニュースサイト『ザ・タブ』の取材に対し、ボニーは『何人と寝たか正確な数は覚えていないけど、60人から70人くらいだと思う』とぶっちゃけていました。

ただ、"奔放な女性"というイメージを演出している可能性があるため、ボニーの発言は半信半疑で受け止めたほうがよさそうです。このたび公開された映像の"意味深シーン"にも話題づくりの意図があるのでしょう」

誰もがボニーの手のひらの上で転がされているということだろう。ボニーの人気ぶりは凄まじく、「老人から少年まで」が彼女をもみくちゃにするシーンもあったのだ。

（後編につづく）