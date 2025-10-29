神田愛花「ずっと独身が良かった」夫・日村勇紀と結婚した理由に共演者感激 別の男性と結婚前提の交際断った過去も
【モデルプレス＝2025/10/29】フリーアナウンサーの神田愛花が29日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）に出演。夫でお笑いコンビ・バナナマンの日村勇紀と結婚に至った理由を明かした。
【写真】神田愛花の自宅に訪れたイケメン俳優
この日のゲストである元BiSHのセントチヒロ・チッチとハシヤスメ・アツコに結婚願望があるということで「結婚相手の選び方」を神田に聞く場面が。「どういう決め手で結婚に踏み出すのか聞きたい」というセントチヒロ・チッチに、神田は「元々結婚願望がなかったんですよ。35くらいまで。ずっと独身が良かったんです。面倒くさいし責任も出てくるから」と結婚したいと思っていなかったと明かし、共演者を驚かせた。
日村と結婚したのは「夫と出会って初めて『この人の時間のためだったら自分の時間を犠牲にできる』って思えたんですよ。仕事と夫のどっちに時間を割くかってなった時に夫に割けると思った人が初めてだった」からだと伝えた神田。そう思えた理由としては「何か言うじゃないですか。これまでの方は『愛花ちゃんって面白いね』でいなくなっちゃってたんですけど、夫はそこから3倍・4倍」「嫌なことと思わずに面白いと受け取ってくれて2倍・3倍の話に膨らませてくれる」と話の波長を合わせて盛り上げてくれたことを挙げ「『このままで良いんだ』と思いまして。そういうのが重なったんです」と次第に結婚したいという思いが強くなったと振り返り、共演者は「なにそれ素敵！」「すごい！」と感激していた。
また、昔に結婚を前提に交際して欲しいと男性から申し出があった際、交際前に「その方のBlu-rayに何が録画されているか確認するんです。なんでかっていいますと世の中には一定層『アナウンサー』という肩書きが好きな殿方がいらっしゃいまして、もしそうだった場合自分がその仕事がなくなってしまった時に切られてしまうんじゃないかという不安があるので、アナウンサーだと語れなくなっちゃった時が不安」と必ずチェックすることを打ち明けた。
当時、その男性の録画している番組を確認したところ「見事に、あるフリーアナウンサーの方の番組で録画がいっぱいだったんです。やっぱりと思って問いただしましたら私とお付き合いしてほしいという前にお付き合いしていた方がその方だったんです」と“アナウンサー好き”な男性であったことが判明。「あーおしまいと思ってすぐお家を出ました」と申し出を断ったと話していた。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
